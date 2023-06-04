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Унион Санта-Фе
Аугусто Солари
Статистика
€ 200 тыс
Аугусто Солари - статистика
Унион Санта-Фе
3 января 1992 (34), Росарио
#23 | Нападающий
176 см
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Сельта
13
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Сельта
2 : 1
04.06.2023
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Кадис
1 : 0
28.05.2023
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Сельта
1 : 1
23.05.2023
Жирона
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Атлетик
2 : 1
20.05.2023
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Сельта
1 : 2
14.05.2023
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Хетафе
1 : 0
03.05.2023
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Вильярреал
3 : 1
30.04.2023
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Сельта
1 : 0
26.04.2023
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Реал
2 : 0
22.04.2023
Сельта
1' - 46'
Испания. Примера, 29 тур
Сельта
0 : 1
17.04.2023
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Эспаньол
1 : 3
18.03.2023
Сельта
88' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Сельта
3 : 0
11.03.2023
Райо Вальекано
84' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Сельта
3 : 0
26.02.2023
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
18.02.2023
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Сельта
0 : 1
12.02.2023
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Бетис
3 : 4
04.02.2023
Сельта
85' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Сельта
1 : 0
29.01.2023
Атлетик
90' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Мальорка
1 : 0
20.01.2023
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Сельта
1 : 1
13.01.2023
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Эльче
0 : 1
06.01.2023
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Сельта
1 : 1
30.12.2022
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
1 : 2
16.10.2022
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Барселона
1 : 0
09.10.2022
Сельта
75' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Сельта
1 : 0
02.10.2022
Бетис
1' - 56'
Испания. Примера, 6 тур
Валенсия
3 : 0
17.09.2022
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Атлетико
4 : 1
10.09.2022
Сельта
64' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Сельта
3 : 0
02.09.2022
Кадис
67' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Жирона
0 : 1
26.08.2022
Сельта
70' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Сельта
1 : 4
20.08.2022
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Сельта
2 : 2
13.08.2022
Эспаньол
1' - 46'
45'
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