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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Эспаньол
Сельта - Эспаньол: обзор матча 13 августа 2022
Сельта
13.08.2022, суббота, 18:00
Испания. Примера, 1 тур
2 : 2
Завершен
Эспаньол
45+2'
Я. Аспас
63'
Г. Пасьенса
72'
Э. Экспозито
90+7'
Хоселу (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сельта - Эспаньол
90'
+7
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Хоселу
Желтая карточка
Х. Галан
90'
+2
Замена
О. Мингеса
️️️️
Ф. Серви
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
О. Хиль
88'
Замена
Н. Туайзи
️️️️
В. Соуза
Замена
Г. Вейга
️️️️
О. Родригес
85'
Желтая карточка
Я. Аспас
80'
80'
Замена
Л. Колеошо
️️️️
Р. Санчес
72'
ГОЛ! 2:1!
Э. Экспозито
Замена
К. Перес
️️️️
Г. Пасьенса
70'
ГОЛ! 2:0!
Г. Пасьенса
Пас отдал
Х. Галан
63'
60'
Желтая карточка
В. Соуза
56'
Замена
А. Эмбарба
️️️️
Н. Меламед
56'
Замена
Э. Экспозито
️️️️
Ф. Калеро
Замена
Р. Тапиа
️️️️
А. Солари
46'
ГОЛ! 1:0!
Я. Аспас
Пас отдал
А. Солари
45'
+2
Желтая карточка
Д. Айду
37'
Желтая карточка
У. Мальо
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Агустин Маркесин
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
14
Оскар Родригес
ЛВ
8
Фран Бельтран
ЦП
23
Аугусто Солари
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Эспаньол
23
Бенжамин Леком
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
10
Нико Меламед
ЛВ
10
Серхи Дардер
ЦП
5
Винисиус Соуза
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
17
Лука де ла Торре
ЦП
10
Габриэль Вейга
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
22
Мигель Родригес
ПВ
23
Карлес Перес
ПВ
19
Виллиот Сведберг
ЦФ
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
15
Лука Колеошо
ЛВ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
88
Кейди Баре
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
2
Набиль Туайзи
ЦФ
4-1-2-3
1
Маркесин
22
Галан
4
Айду
14
Нуньес
22
Мальо
8
Бельтран
14
Родригес
23
Солари
9
Пасьенса
10
Серви
10
Аспас
3-2-2-1-1
23
Леком
6
Кабрера
12
Калеро
21
Гомес
27
Хиль
5
Оливан
10
Дардер
5
Соуза
10
Меламед
13
Хоселу
10
Серви
30
Мингеса
30
Мингеса
10
Серви
23
Солари
13
Тапиа
13
Тапиа
23
Солари
14
Родригес
10
Вейга
10
Вейга
14
Родригес
9
Пасьенса
23
Перес
23
Перес
9
Пасьенса
5
Соуза
2
Туайзи
2
Туайзи
5
Соуза
22
Санчес
15
Колеошо
15
Колеошо
22
Санчес
12
Калеро
8
Экспозито
8
Экспозито
12
Калеро
10
Меламед
23
Эмбарба
23
Эмбарба
10
Меламед
Остались в запасе
Сельта
Эспаньол
25
Иван Вильяр
ВР
20
Кевин Васкес
ПЗ
17
Лука де ла Торре
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
22
Мигель Родригес
ПВ
19
Виллиот Сведберг
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
1
Жоан Гарсия
ВР
88
Кейди Баре
ЦП
Главный тренер
Диего Мартинес
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
20
Кевин Васкес
ПЗ
17
Лука де ла Торре
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
22
Мигель Родригес
ПВ
19
Виллиот Сведберг
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоан Гарсия
ВР
88
Кейди Баре
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Диего Мартинес
Статистика матча Сельта - Эспаньол
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
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