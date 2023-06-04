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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Барселона
Сельта - Барселона: обзор матча 04 июня 2023
Сельта
04.06.2023, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 38 тур
2 : 1
Завершен
Барселона
42'
Г. Вейга
65'
Г. Вейга
79'
А. Фати
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сельта - Барселона
Желтая карточка
Р. Тапиа
90'
+6
Желтая карточка
Ф. Серви
81'
79'
ГОЛ! 2:1!
А. Фати
Пас отдал
У. Дембеле
Замена
Я. Аспас
️️️️
Х. Сеферович
77'
72'
Замена
П. Торре
️️️️
Э. Гарсия
Замена
Ф. Серви
️️️️
Г. Вейга
71'
Замена
Р. Тапиа
️️️️
Л. де ла Торре
70'
Замена
К. Васкес
️️️️
О. Мингеса
67'
ГОЛ! 2:0!
Г. Вейга
Пас отдал
К. Перес
65'
63'
Замена
И. Пенья
️️️️
М. тер Стеген
63'
Замена
А. Фати
️️️️
Ф. Торрес
63'
Замена
У. Дембеле
️️️️
Рафинья
62'
Желтая карточка
Рафинья
55'
Желтая карточка
Ф. Торрес
46'
Замена
Гави
️️️️
А. Кристенсен
ГОЛ! 1:0!
Г. Вейга
Пас отдал
Х. Сеферович
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
10
Габриэль Вейга
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
17
Лука де ла Торре
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
23
Карлес Перес
ПВ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
11
Рафинья
ПВ
14
Ферран Торрес
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Сельта
13
Кристиан Жоэль
ВР
1
Коке Каррильо
ВР
20
Кевин Васкес
ПЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
22
Мигель Родригес
ПВ
23
Аугусто Солари
ПВ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
31
Ансу Фати
ЛВ
6
Гави
ЦП
20
Пабло Торре
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
4-3-2-1
25
Вильяр
22
Галан
23
Домингес
14
Нуньес
30
Мингеса
10
Вейга
8
Бельтран
17
де ла Торре
14
Родригес
23
Перес
9
Сеферович
4-3-2-1
1
тер Стеген
23
Кунде
15
Кристенсен
24
Гарсия
3
Алонсо
6
Роберто
19
Кессье
21
де Йонг
14
Торрес
11
Рафинья
9
Левандовски
30
Мингеса
20
Васкес
20
Васкес
30
Мингеса
17
де ла Торре
13
Тапиа
13
Тапиа
17
де ла Торре
9
Сеферович
10
Аспас
10
Аспас
9
Сеферович
10
Вейга
10
Серви
10
Серви
10
Вейга
1
тер Стеген
1
Пенья
1
Пенья
1
тер Стеген
15
Кристенсен
6
Гави
6
Гави
15
Кристенсен
24
Гарсия
20
Торре
20
Торре
24
Гарсия
14
Торрес
31
Фати
31
Фати
14
Торрес
11
Рафинья
10
Дембеле
10
Дембеле
11
Рафинья
Остались в запасе
Сельта
Барселона
13
Кристиан Жоэль
ВР
1
Коке Каррильо
ВР
22
Уго Мальо
ПЗ
19
Виллиот Сведберг
ЦП
22
Мигель Родригес
ПВ
23
Аугусто Солари
ПВ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
1
Арнау Тенас
ВР
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Остались в запасе
13
Кристиан Жоэль
ВР
1
Коке Каррильо
ВР
22
Уго Мальо
ПЗ
19
Виллиот Сведберг
ЦП
22
Мигель Родригес
ПВ
23
Аугусто Солари
ПВ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Статистика матча Сельта - Барселона
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
Балаидос
Где смотреть матч:
Okko
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