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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Сельта
Атлетико - Сельта: обзор матча 10 сентября 2022
Атлетико
10.09.2022, суббота, 22:00
Испания. Примера, 5 тур
4 : 1
Завершен
Сельта
9'
А. Корреа
50'
Р. Де Пауль
66'
Я. Карраско
82'
У. Нуньес (АГ)
71'
Г. Вейга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико - Сельта
Замена
С. Ньигес
️️️️
Я. Карраско
85'
ГОЛ в свои ворота! 4:1!
У. Нуньес
82'
Замена
М. Кунья
️️️️
Р. Де Пауль
76'
71'
ГОЛ! 3:1!
Г. Вейга
Пас отдал
Я. Аспас
ГОЛ! 3:0!
Я. Карраско
Пас отдал
Ж. Кондогбиа
66'
64'
Замена
А. Солари
️️️️
Р. Тапиа
Замена
Ж. Феликс
️️️️
А. Корреа
63'
Замена
А. Гризманн
️️️️
А. Мората
63'
Желтая карточка
Коке
57'
53'
Замена
Г. Вейга
️️️️
К. Перес
ГОЛ! 2:0!
Р. Де Пауль
Пас отдал
Коке
50'
Замена
Коке
️️️️
Т. Лемар
46'
21'
Желтая карточка
У. Нуньес
Желтая карточка
М. Эрмосо
16'
ГОЛ! 1:0!
А. Корреа
Пас отдал
Р. Де Пауль
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
28
Аксель Витсель
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Сельта
1
Агустин Маркесин
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
8
Фран Бельтран
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Атлетико
13
Алехандро Итурбе
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
3
Марко Морено
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
ЦП
79
Жоау Феликс
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
17
Лука де ла Торре
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
10
Габриэль Вейга
ЦП
23
Аугусто Солари
ПВ
22
Мигель Родригес
ПВ
32
Фран Лопес
ЦФ
3-3-3-1
13
Грбич
17
Рейнилду
22
Эрмосо
20
Молина
28
Витсель
19
Кондогбиа
7
Де Пауль
10
Карраско
18
Лемар
10
Корреа
21
Мората
4-1-1-1-3
1
Маркесин
22
Мальо
4
Айду
14
Нуньес
22
Галан
13
Тапиа
8
Бельтран
23
Перес
10
Аспас
10
Серви
22
Ларсен
10
Карраско
8
Ньигес
8
Ньигес
10
Карраско
18
Лемар
6
Коке
6
Коке
18
Лемар
10
Корреа
79
Феликс
79
Феликс
10
Корреа
7
Де Пауль
10
Кунья
10
Кунья
7
Де Пауль
21
Мората
7
Гризманн
7
Гризманн
21
Мората
23
Перес
10
Вейга
10
Вейга
23
Перес
13
Тапиа
23
Солари
23
Солари
13
Тапиа
Остались в запасе
Атлетико
Сельта
13
Алехандро Итурбе
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
3
Марко Морено
ЦЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
25
Иван Вильяр
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
17
Лука де ла Торре
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
22
Мигель Родригес
ПВ
32
Фран Лопес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Остались в запасе
13
Алехандро Итурбе
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
3
Марко Морено
ЦЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
17
Лука де ла Торре
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
22
Мигель Родригес
ПВ
32
Фран Лопес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Статистика матча Атлетико - Сельта
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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