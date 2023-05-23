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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Жирона
Сельта - Жирона: обзор матча 23 мая 2023
Сельта
23.05.2023, вторник, 20:30
Испания. Примера, 36 тур
1 : 1
Завершен
Жирона
42'
К. Перес
59'
К. Стуани (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сельта - Жирона
Замена
Х. Сеферович
️️️️
Й. Ларсен
81'
Замена
Я. Аспас
️️️️
Г. Вейга
81'
74'
Замена
Х. Рока
️️️️
В. Фернандес
74'
Замена
В. Кастелланос
️️️️
К. Стуани
Замена
Ф. Серви
️️️️
М. Родригес
71'
59'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Стуани
54'
Замена
Я. Эррера
️️️️
Я. Коуто
54'
Замена
А. Калленс
️️️️
С. Буэно
ГОЛ! 1:0!
К. Перес
Пас отдал
Х. Галан
42'
34'
Замена
Р. Артеро
️️️️
И. Мартин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
10
Габриэль Вейга
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
22
Мигель Родригес
ПВ
23
Карлес Перес
ПВ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
23
Иван Мартин
АП
17
Валери Фернандес
ПВ
11
Виктор Цыганков
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Сельта
13
Кристиан Жоэль
ВР
1
Коке Каррильо
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
5
Уго Сотело
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
23
Аугусто Солари
ПВ
9
Харис Сеферович
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Жирона
40
Тони Фуидиас
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
73
Хоэль Рока
ЛВ
21
Янхель Эррера
ЦП
19
Рейньер
АП
36
Рикард Артеро
АП
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
4-1-1-3-1
25
Вильяр
22
Галан
14
Нуньес
4
Айду
22
Мальо
13
Тапиа
10
Вейга
22
Родригес
14
Родригес
23
Перес
22
Ларсен
3-2-1-3-1
13
Газзанига
22
Мартинес
14
Буэно
20
Эспиноcа
27
Коуто
3
Гутьеррес
21
Ромеу
11
Цыганков
23
Мартин
17
Фернандес
7
Стуани
22
Ларсен
9
Сеферович
9
Сеферович
22
Ларсен
10
Вейга
10
Аспас
10
Аспас
10
Вейга
22
Родригес
10
Серви
10
Серви
22
Родригес
14
Буэно
18
Калленс
18
Калленс
14
Буэно
27
Коуто
21
Эррера
21
Эррера
27
Коуто
23
Мартин
36
Артеро
36
Артеро
23
Мартин
17
Фернандес
73
Рока
73
Рока
17
Фернандес
7
Стуани
11
Кастелланос
11
Кастелланос
7
Стуани
Остались в запасе
Сельта
Жирона
13
Кристиан Жоэль
ВР
1
Коке Каррильо
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
5
Уго Сотело
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
23
Аугусто Солари
ПВ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
40
Тони Фуидиас
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
19
Рейньер
АП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
13
Кристиан Жоэль
ВР
1
Коке Каррильо
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
5
Уго Сотело
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
23
Аугусто Солари
ПВ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Остались в запасе
40
Тони Фуидиас
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
19
Рейньер
АП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Сельта - Жирона
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Жирона
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Информация о матче
Стадион:
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