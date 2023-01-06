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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Сельта
Эльче - Сельта: обзор матча 06 января 2023
Эльче
06.01.2023, пятница, 20:30
Испания. Примера, 16 тур
0 : 1
Завершен
Сельта
5'
Я. Аспас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльче - Сельта
90'
+4
Замена
Л. де ла Торре
️️️️
Ф. Серви
Красная карточка
П. Бигас
90'
+2
87'
Замена
Р. Тапиа
️️️️
Ф. Бельтран
Замена
Л. Бланко
️️️️
К. Клер
84'
Замена
Э. Понсе
️️️️
Р. Марти
84'
Желтая карточка
П. Милья
81'
Замена
Р. Гути
️️️️
Ж. Гумбау
75'
70'
Замена
О. Родригес
️️️️
Г. Вейга
Замена
Фидель
️️️️
Т. Моренте
68'
Желтая карточка
Л. Бойе
64'
Желтая карточка
Д. Гонсалес
53'
46'
Замена
Й. Ларсен
️️️️
Г. Пасьенса
30'
Желтая карточка
Г. Пасьенса
5'
ГОЛ! 0:1!
Я. Аспас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
6
Жерар Гумбау
ОП
15
Лукас Бойе
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Сельта
1
Агустин Маркесин
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
10
Габриэль Вейга
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
10
Франко Серви
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Эльче
1
Аксель Вернер
ВР
3
Лаутаро Бланко
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
27
Карлес Марко
ПЗ
10
Фидель
ЛВ
33
Manuel Cocca
ЦП
10
Рауль Гути
ЦП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
3
Фернандо Медрано
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
17
Лука де ла Торре
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
23
Аугусто Солари
ПВ
23
Карлес Перес
ПВ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
11
Пабло Дуран
ЦФ
4-2-2-2
13
Бадия
18
Клер
16
Гонсалес
6
Бигас
13
Паласиос
8
Маскарель
6
Гумбау
11
Милья
20
Моренте
9
Марти
15
Бойе
3-2-2-3
1
Маркесин
4
Айду
30
Мингеса
14
Нуньес
22
Мальо
22
Галан
10
Вейга
8
Бельтран
9
Пасьенса
10
Аспас
10
Серви
18
Клер
3
Бланко
3
Бланко
18
Клер
6
Гумбау
10
Гути
10
Гути
6
Гумбау
20
Моренте
10
Фидель
10
Фидель
20
Моренте
9
Марти
9
Понсе
9
Понсе
9
Марти
8
Бельтран
13
Тапиа
13
Тапиа
8
Бельтран
10
Серви
17
де ла Торре
17
де ла Торре
10
Серви
10
Вейга
14
Родригес
14
Родригес
10
Вейга
9
Пасьенса
22
Ларсен
22
Ларсен
9
Пасьенса
Остались в запасе
Эльче
Сельта
1
Аксель Вернер
ВР
3
Энцо Роко
ЦЗ
27
Карлес Марко
ПЗ
33
Manuel Cocca
ЦП
Главный тренер
Франсиско Родригес
25
Иван Вильяр
ВР
3
Фернандо Медрано
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
19
Виллиот Сведберг
ЦП
23
Аугусто Солари
ПВ
23
Карлес Перес
ПВ
11
Пабло Дуран
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
1
Аксель Вернер
ВР
3
Энцо Роко
ЦЗ
27
Карлес Марко
ПЗ
33
Manuel Cocca
ЦП
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
3
Фернандо Медрано
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
19
Виллиот Сведберг
ЦП
23
Аугусто Солари
ПВ
23
Карлес Перес
ПВ
11
Пабло Дуран
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Эльче - Сельта
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Сельта
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Информация о матче
Стадион:
Мартинес Валеро
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