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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Атлетик
Сельта - Атлетик: обзор матча 29 января 2023
Сельта
29.01.2023, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 19 тур
1 : 0
Завершен
Атлетик
71'
Я. Аспас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сельта - Атлетик
Замена
А. Солари
️️️️
К. Перес
90'
+1
87'
Желтая карточка
О. Саррага
Замена
К. Васкес
️️️️
Л. де ла Торре
85'
Замена
Ф. Серви
️️️️
Г. Вейга
82'
Желтая карточка
У. Нуньес
81'
73'
Замена
О. де Маркос
️️️️
И. Леке
ГОЛ! 1:0!
Я. Аспас
Пас отдал
Л. де ла Торре
71'
67'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
И. Муньяин
66'
Замена
О. Саррага
️️️️
Н. Уильямс
66'
Замена
М. Весга
️️️️
Д. Гарсия
62'
Желтая карточка
Е. Альварес
46'
Замена
О. Сансет
️️️️
А. Эррера
Замена
Ф. Бельтран
️️️️
Р. Тапиа
46'
Замена
Й. Ларсен
️️️️
О. Родригес
46'
Желтая карточка
Р. Тапиа
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Агустин Маркесин
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
17
Лука де ла Торре
ЦП
10
Габриэль Вейга
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
23
Карлес Перес
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
21
Андер Эррера
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
1
Коке Каррильо
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
23
Аугусто Солари
ПВ
22
Мигель Родригес
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
6
Ойер Саррага
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Маркесин
22
Галан
4
Айду
14
Нуньес
30
Мингеса
13
Тапиа
17
де ла Торре
10
Вейга
14
Родригес
23
Перес
10
Аспас
4-2-3-1
1
Симон
15
Леке
3
Вивиан
5
Альварес
17
Бершиче
21
Эррера
14
Дани Гарсия
7
Беренгер
10
Муньяин
10
Уильямс
11
Гурусета
17
де ла Торре
20
Васкес
20
Васкес
17
де ла Торре
13
Тапиа
8
Бельтран
8
Бельтран
13
Тапиа
23
Перес
23
Солари
23
Солари
23
Перес
10
Вейга
10
Серви
10
Серви
10
Вейга
14
Родригес
22
Ларсен
22
Ларсен
14
Родригес
15
Леке
18
де Маркос
18
де Маркос
15
Леке
14
Дани Гарсия
6
Весга
6
Весга
14
Дани Гарсия
10
Уильямс
6
Саррага
6
Саррага
10
Уильямс
21
Эррера
8
Сансет
8
Сансет
21
Эррера
10
Муньяин
14
Гарсия
14
Гарсия
10
Муньяин
Остались в запасе
Сельта
Атлетик
25
Иван Вильяр
ВР
1
Коке Каррильо
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
19
Виллиот Сведберг
ЦП
22
Мигель Родригес
ПВ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
7
Хон Морсильо
ЛВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
1
Коке Каррильо
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
19
Виллиот Сведберг
ЦП
22
Мигель Родригес
ПВ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
7
Хон Морсильо
ЛВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Сельта - Атлетик
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
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