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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Райо Вальекано
Сельта - Райо Вальекано: обзор матча 11 марта 2023
Сельта
11.03.2023, суббота, 20:30
Испания. Примера, 25 тур
3 : 0
Завершен
Райо Вальекано
51'
Я. Аспас
52'
П. Сисс (АГ)
85'
Я. Аспас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сельта - Райо Вальекано
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Лежен
Замена
Г. Пасьенса
️️️️
Я. Аспас
87'
ГОЛ! 3:0!
Я. Аспас
85'
Замена
А. Солари
️️️️
К. Перес
84'
82'
Замена
Х. Анхель Посо
️️️️
И. Палазон
Желтая карточка
О. Родригес
75'
Замена
Й. Ларсен
️️️️
Г. Вейга
72'
Замена
Ф. Серви
️️️️
Л. де ла Торре
71'
Замена
О. Родригес
️️️️
Х. Сеферович
71'
67'
Замена
Р. Фалькао
️️️️
Р. де Томас
67'
Замена
С. Санчес
️️️️
И. Баллиу
59'
Замена
С. Камельо
️️️️
П. Сисс
59'
Замена
У. Лопес
️️️️
С. Комесанья
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
П. Сисс
52'
ГОЛ! 1:0!
Я. Аспас
Пас отдал
Х. Галан
51'
45'
+1
Желтая карточка
И. Баллиу
23'
Желтая карточка
С. Комесанья
Желтая карточка
Ф. Бельтран
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
10
Габриэль Вейга
ЦП
17
Лука де ла Торре
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
9
Харис Сеферович
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
6
Пате Сисс
ЦП
14
Санти Комесанья
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
7
Иси Палазон
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Сельта
1
Коке Каррильо
ВР
25
Диего Алвес
ВР
31
Хави Домингес
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
5
Уго Сотело
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
23
Аугусто Солари
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Райо Вальекано
13
Диего Лопес
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
23
Оскар Валентин
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
25
Сальви Санчес
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
11
Андрес Мартин
ЦФ
4-3-1-2
25
Вильяр
22
Галан
4
Айду
14
Нуньес
20
Васкес
8
Бельтран
10
Вейга
17
де ла Торре
23
Перес
10
Аспас
9
Сеферович
4-2-3-1
1
Димитриевски
20
Баллиу
24
Лежен
24
Катена
11
Гарсия
6
Сисс
14
Комесанья
7
Палазон
8
Трехо
18
Гарсия
9
де Томас
9
Сеферович
14
Родригес
14
Родригес
9
Сеферович
23
Перес
23
Солари
23
Солари
23
Перес
17
де ла Торре
10
Серви
10
Серви
17
де ла Торре
10
Аспас
9
Пасьенса
9
Пасьенса
10
Аспас
10
Вейга
22
Ларсен
22
Ларсен
10
Вейга
14
Комесанья
8
Лопес
8
Лопес
14
Комесанья
7
Палазон
14
Посо
14
Посо
7
Палазон
20
Баллиу
25
Санчес
25
Санчес
20
Баллиу
6
Сисс
10
Камельо
10
Камельо
6
Сисс
9
де Томас
9
Фалькао
9
Фалькао
9
де Томас
Остались в запасе
Сельта
Райо Вальекано
1
Коке Каррильо
ВР
25
Диего Алвес
ВР
31
Хави Домингес
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
5
Уго Сотело
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
13
Диего Лопес
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
23
Оскар Валентин
ЦП
11
Андрес Мартин
ЦФ
Остались в запасе
1
Коке Каррильо
ВР
25
Диего Алвес
ВР
31
Хави Домингес
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
5
Уго Сотело
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
Остались в запасе
13
Диего Лопес
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
23
Оскар Валентин
ЦП
11
Андрес Мартин
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Сельта - Райо Вальекано
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
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