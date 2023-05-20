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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Сельта
Атлетик - Сельта: обзор матча 20 мая 2023
Атлетик
20.05.2023, суббота, 17:15
Испания. Примера, 35 тур
2 : 1
Завершен
Сельта
5'
И. Уильямс
54'
А. Беренгер
50'
Й. Ларсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетик - Сельта
Желтая карточка
Р. Гарсия
90'
+1
Замена
О. Саррага
️️️️
Д. Гарсия
83'
Желтая карточка
Д. Гарсия
82'
Замена
А. Арес
️️️️
И. Уильямс
82'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
И. Муньяин
82'
77'
Замена
Г. Пасьенса
️️️️
Г. Вейга
Замена
М. Весга
️️️️
А. Эррера
75'
65'
Желтая карточка
Л. де ла Торре
62'
Замена
Х. Сеферович
️️️️
Й. Ларсен
Замена
А. Эррера
️️️️
Н. Уильямс
59'
ГОЛ! 2:1!
А. Беренгер
54'
50'
ГОЛ! 1:1!
Й. Ларсен
Пас отдал
М. Родригес
46'
Замена
М. Родригес
️️️️
Ф. Серви
46'
Замена
О. Мингеса
️️️️
К. Васкес
Желтая карточка
Н. Уильямс
39'
Желтая карточка
А. Паредес
34'
24'
Замена
Л. де ла Торре
️️️️
Ф. Бельтран
ГОЛ! 1:0!
И. Уильямс
Пас отдал
О. де Маркос
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Икер Муньяин
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
10
Габриэль Вейга
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
23
Карлес Перес
ПВ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
6
Ойер Саррага
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
46
Унаи Гомес
ЦП
7
Аду Арес
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Сельта
1
Коке Каррильо
ВР
13
Кристиан Жоэль
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
17
Лука де ла Торре
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
23
Аугусто Солари
ПВ
22
Мигель Родригес
ПВ
9
Харис Сеферович
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
4-1-3-2
1
Симон
17
Бершиче
4
Паредес
3
Вивиан
18
де Маркос
14
Дани Гарсия
8
Сансет
10
Муньяин
7
Беренгер
9
Уильямс
10
Уильямс
4-2-2-2
25
Вильяр
20
Васкес
4
Айду
14
Нуньес
22
Галан
10
Вейга
8
Бельтран
23
Перес
14
Родригес
10
Серви
22
Ларсен
Эррера
6
Весга
6
Весга
Эррера
14
Дани Гарсия
6
Саррага
6
Саррага
14
Дани Гарсия
10
Уильямс
21
Эррера
21
Эррера
10
Уильямс
9
Уильямс
7
Арес
7
Арес
9
Уильямс
10
Муньяин
14
Гарсия
14
Гарсия
10
Муньяин
20
Васкес
30
Мингеса
30
Мингеса
20
Васкес
8
Бельтран
17
де ла Торре
17
де ла Торре
8
Бельтран
10
Серви
22
Родригес
22
Родригес
10
Серви
22
Ларсен
9
Сеферович
9
Сеферович
22
Ларсен
10
Вейга
9
Пасьенса
9
Пасьенса
10
Вейга
Остались в запасе
Атлетик
Сельта
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
46
Унаи Гомес
ЦП
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
1
Коке Каррильо
ВР
13
Кристиан Жоэль
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
19
Виллиот Сведберг
ЦП
23
Аугусто Солари
ПВ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
46
Унаи Гомес
ЦП
11
Горка Гурусета
ЦФ
Остались в запасе
1
Коке Каррильо
ВР
13
Кристиан Жоэль
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
19
Виллиот Сведберг
ЦП
23
Аугусто Солари
ПВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Атлетик - Сельта
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Сельта
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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