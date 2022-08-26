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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Жирона - Сельта
Жирона - Сельта: обзор матча 26 августа 2022
Жирона
26.08.2022, пятница, 21:00
Испания. Примера, 3 тур
0 : 1
Завершен
Сельта
49'
Я. Аспас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жирона - Сельта
90'
+4
Замена
К. Домингес
️️️️
Ф. Серви
77'
Замена
Г. Пасьенса
️️️️
О. Родригес
70'
Замена
Г. Вейга
️️️️
Р. Тапиа
70'
Замена
А. Солари
️️️️
К. Перес
68'
Желтая карточка
Р. Тапиа
Замена
С. Саис
️️️️
Р. Террац
59'
Замена
Рейньер
️️️️
О. Уренья
59'
49'
ГОЛ! 0:1!
Я. Аспас
Пас отдал
К. Перес
Желтая карточка
Хуанпе
45'
Желтая карточка
Д. Лопес
43'
Замена
Р. Террац
️️️️
Я. Эррера
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
1
Хуан Карлос
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
5
Давид Лопес
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
28
Оскар Уренья
ЦП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Сельта
1
Агустин Маркесин
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
8
Фран Бельтран
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
23
Карлес Перес
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Жирона
30
Льюк Матас
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
11
Рамон Террац
ОП
73
Хоэль Рока
ЦП
19
Рейньер
АП
36
Рикард Артеро
АП
14
Самуэль Саис
ЦФ
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
17
Лука де ла Торре
ЦП
10
Габриэль Вейга
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
23
Аугусто Солари
ПВ
22
Мигель Родригес
ПВ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
32
Фран Лопес
ЦФ
4-1-3-2
1
Хуан Карлос
3
Гутьеррес
14
Буэно
6
Хуанпе
27
Коуто
5
Лопес
24
Гарсия
21
Эррера
28
Уренья
11
Кастелланос
7
Стуани
4-1-1-2-2
1
Маркесин
22
Мальо
4
Айду
14
Нуньес
22
Галан
13
Тапиа
8
Бельтран
23
Перес
14
Родригес
10
Аспас
10
Серви
21
Эррера
11
Террац
11
Террац
21
Эррера
28
Уренья
19
Рейньер
19
Рейньер
28
Уренья
Террац
14
Саис
14
Саис
Террац
10
Серви
23
Домингес
23
Домингес
10
Серви
13
Тапиа
10
Вейга
10
Вейга
13
Тапиа
23
Перес
23
Солари
23
Солари
23
Перес
14
Родригес
9
Пасьенса
9
Пасьенса
14
Родригес
Остались в запасе
Жирона
Сельта
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
30
Льюк Матас
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
73
Хоэль Рока
ЦП
36
Рикард Артеро
АП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
25
Иван Вильяр
ВР
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
17
Лука де ла Торре
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
22
Мигель Родригес
ПВ
32
Фран Лопес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Остались в запасе
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
30
Льюк Матас
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
73
Хоэль Рока
ЦП
36
Рикард Артеро
АП
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
17
Лука де ла Торре
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
22
Мигель Родригес
ПВ
32
Фран Лопес
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Статистика матча Жирона - Сельта
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Жирона
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Монтиливи
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