Мостовой встал на защиту Роналду

Александр Мостовой высказался о невыразительной игре Криштиану Роналду на стартовавшем чемпионате мира.

Португалия и ДР Конго сыграли вничью со счетом 1:1 в 1-м туре группового этапа ЧМ-2026.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

41-летний Роналду провел игру полностью, не отметившись голевыми действиями.

Он обновил личный антирекорд на крупных турнирах сборных.

«Я не согласен с критикой в адрес Роналду. Обратите внимание, что двумя днями ранее Испания тоже сыграла вничью с Кабо-Верде, владея преимуществом весь матч. Здесь было то же самое.

Португальцы здорово забили быстрый гол. До 25-й минуты я не видел Конго на поле. Даже комментаторы отмечали, как здорово Португалия владеет мячом. Всe было в восклицательных тонах.

Да, Роналду было непросто, потому что вокруг него всe время было семь футболистов в голубых майках. Он искал и пытался.

Ещe до начала чемпионата мира я говорил, что это будет турнир сюрпризов. Просто я не знал, что в 1-м туре их будет так много.

Мы увидели, что по статистике Роналду сыграл не лучший матч, но почему вы не смотрите статистику других? Все сыграли так», – заявил Мостовой.