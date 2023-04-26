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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Эльче
Сельта - Эльче: обзор матча 26 апреля 2023
Сельта
26.04.2023, среда, 23:00
Испания. Примера, 31 тур
1 : 0
Завершен
Эльче
90'
Д. Айду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сельта - Эльче
90'
+3
Замена
Э. Понсе
️️️️
К. Клер
Замена
У. Нуньес
️️️️
Ф. Бельтран
90'
+2
ГОЛ! 1:0!
Д. Айду
Пас отдал
Ф. Серви
90'
86'
Замена
П. Лирола
️️️️
Хосан
Замена
Ф. Серви
️️️️
Л. де ла Торре
77'
Замена
Х. Сеферович
️️️️
К. Перес
77'
Замена
О. Родригес
️️️️
Г. Вейга
77'
63'
Замена
Л. Бойе
️️️️
Р. Нтека
Замена
Й. Ларсен
️️️️
Г. Пасьенса
62'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
10
Габриэль Вейга
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
17
Лука де ла Торре
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
11
Пере Милья
ЛВ
10
Фидель
ЛВ
20
Тете Моренте
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
6
Жерар Гумбау
ОП
18
Джон Дональд
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
17
Хосан
ПВ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Сельта
13
Кристиан Жоэль
ВР
3
Фернандо Медрано
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
19
Виллиот Сведберг
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
23
Аугусто Солари
ПВ
22
Мигель Родригес
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Эльче
1
Аксель Вернер
ВР
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
3
Лаутаро Бланко
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
24
Папе Шейх
ЦП
10
Рауль Гути
ЦП
10
Алекс Кольядо
ПВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
3-1-3-1-2
25
Вильяр
22
Галан
4
Айду
22
Мальо
13
Тапиа
10
Вейга
8
Бельтран
17
де ла Торре
23
Перес
9
Пасьенса
10
Аспас
2-2-1-3-2
13
Бадия
16
Магальян
18
Клер
8
Маскарель
6
Гумбау
18
Дональд
17
Хосан
11
Нтека
20
Моренте
10
Фидель
11
Милья
8
Бельтран
14
Нуньес
14
Нуньес
8
Бельтран
10
Вейга
14
Родригес
14
Родригес
10
Вейга
17
де ла Торре
10
Серви
10
Серви
17
де ла Торре
23
Перес
9
Сеферович
9
Сеферович
23
Перес
9
Пасьенса
22
Ларсен
22
Ларсен
9
Пасьенса
17
Хосан
14
Лирола
14
Лирола
17
Хосан
11
Нтека
15
Бойе
15
Бойе
11
Нтека
18
Клер
9
Понсе
9
Понсе
18
Клер
Остались в запасе
Сельта
Эльче
13
Кристиан Жоэль
ВР
3
Фернандо Медрано
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
19
Виллиот Сведберг
ЦП
23
Аугусто Солари
ПВ
22
Мигель Родригес
ПВ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
10
Алекс Кольядо
ПВ
1
Аксель Вернер
ВР
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
3
Лаутаро Бланко
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
10
Рауль Гути
ЦП
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Остались в запасе
13
Кристиан Жоэль
ВР
3
Фернандо Медрано
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
19
Виллиот Сведберг
ЦП
23
Аугусто Солари
ПВ
22
Мигель Родригес
ПВ
Остались в запасе
10
Алекс Кольядо
ПВ
1
Аксель Вернер
ВР
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
3
Лаутаро Бланко
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
10
Рауль Гути
ЦП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Статистика матча Сельта - Эльче
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Информация о матче
Стадион:
Балаидос
Где смотреть матч:
Okko
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