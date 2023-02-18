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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Сельта
Реал Сосьедад - Сельта: обзор матча 18 февраля 2023
Реал Сосьедад
18.02.2023, суббота, 16:00
Испания. Примера, 22 тур
1 : 1
Завершен
Сельта
5'
М. Оярсабаль
90+3'
Р. Ле Норман (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Сосьедад - Сельта
90'
+3
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Р. Ле Норман
90'
+1
Желтая карточка
Х. Сеферович
Замена
А. Сола
️️️️
А. Барренечеа
88'
Замена
К. Фернандес Луна
️️️️
А. Серлот
88'
83'
Замена
Ф. Серви
️️️️
К. Перес
Замена
П. Марин
️️️️
Т. Кубо
83'
Замена
Р. Наварро
️️️️
Б. Мендес
83'
75'
Вторая желтая
Р. Тапиа
75'
Желтая карточка
Р. Тапиа
68'
Замена
О. Родригес
️️️️
Л. де ла Торре
68'
Замена
Р. Тапиа
️️️️
Ф. Бельтран
Замена
М. Мерино
️️️️
А. Ильярраменди
63'
Желтая карточка
А. Барренечеа
62'
Желтая карточка
А. Серлот
59'
59'
Желтая карточка
У. Нуньес
55'
Желтая карточка
К. Перес
Желтая карточка
М. Субименди
46'
46'
Замена
Х. Сеферович
️️️️
Й. Ларсен
ГОЛ! 1:0!
М. Оярсабаль
Пас отдал
Т. Кубо
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
10
Габриэль Вейга
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
17
Лука де ла Торре
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
58
Андони Субиаурре
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
23
Роберт Наварро
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
15
Пабло Марин
АП
16
Андер Мартин
ПВ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Сельта
1
Коке Каррильо
ВР
25
Диего Алвес
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
23
Аугусто Солари
ПВ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
3-2-3-2
1
Ремиро
15
Рико
24
Ле Норман
5
Субельдия
14
Ильярраменди
36
Субименди
10
Оярсабаль
7
Барренечеа
14
Кубо
9
Серлот
10
Мендес
4-3-1-2
25
Вильяр
30
Мингеса
14
Нуньес
4
Айду
22
Галан
10
Вейга
8
Бельтран
17
де ла Торре
23
Перес
10
Аспас
22
Ларсен
7
Барренечеа
20
Сола
20
Сола
7
Барренечеа
10
Мендес
23
Наварро
23
Наварро
10
Мендес
14
Ильярраменди
23
Мерино
23
Мерино
14
Ильярраменди
14
Кубо
15
Марин
15
Марин
14
Кубо
9
Серлот
14
Фернандес Луна
14
Фернандес Луна
9
Серлот
8
Бельтран
13
Тапиа
13
Тапиа
8
Бельтран
17
де ла Торре
14
Родригес
14
Родригес
17
де ла Торре
23
Перес
10
Серви
10
Серви
23
Перес
22
Ларсен
9
Сеферович
9
Сеферович
22
Ларсен
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Сельта
13
Унаи Марреро
ВР
58
Андони Субиаурре
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
6
Андер Гевара
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
16
Андер Мартин
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
1
Коке Каррильо
ВР
25
Диего Алвес
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
19
Виллиот Сведберг
ЦП
23
Аугусто Солари
ПВ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
58
Андони Субиаурре
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
6
Андер Гевара
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
16
Андер Мартин
ПВ
Остались в запасе
1
Коке Каррильо
ВР
25
Диего Алвес
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
19
Виллиот Сведберг
ЦП
23
Аугусто Солари
ПВ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Реал Сосьедад - Сельта
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Сельта
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Информация о матче
Стадион:
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