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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Мальорка
Сельта - Мальорка: обзор матча 17 апреля 2023
Сельта
17.04.2023, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 29 тур
0 : 1
Завершен
Мальорка
21'
А. Ндиайе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сельта - Мальорка
Вторая желтая
У. Мальо
90'
+3
81'
Замена
Т. Кадевере
️️️️
А. Санчес
Замена
Р. Тапиа
️️️️
Л. де ла Торре
76'
72'
Замена
И. Баба
️️️️
М. Морланес
Замена
Й. Ларсен
️️️️
Х. Галан
64'
Замена
Ф. Серви
️️️️
Г. Вейга
64'
61'
Желтая карточка
М. Морланес
Замена
Г. Пасьенса
️️️️
Х. Сеферович
46'
Замена
К. Перес
️️️️
М. Родригес
46'
Желтая карточка
У. Мальо
45'
21'
ГОЛ! 0:1!
А. Ндиайе
Пас отдал
А. Раильо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
10
Габриэль Вейга
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
17
Лука де ла Торре
ЦП
22
Мигель Родригес
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Мальорка
1
Предраг Райкович
ВР
24
Мартин Вальент
ЦЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
6
Антонио Санчес
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Сельта
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
23
Карлес Перес
ПВ
23
Аугусто Солари
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
11
Пабло Дуран
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
13
Кристиан Жоэль
ЦФ
Мальорка
1
Доминик Грейф
ВР
13
Лео Роман
ВР
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
14
Иддрису Баба
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
30
Микель Льябрес
АП
8
Тофол Монтиэль
АП
9
Анхель
ЦФ
9
Тино Кадевере
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
4-3-1-2
25
Вильяр
22
Галан
14
Нуньес
4
Айду
22
Мальо
10
Вейга
8
Бельтран
17
де ла Торре
22
Родригес
9
Сеферович
10
Аспас
4-3-2-1
1
Райкович
24
Маффео
21
Раильо
6
Хаджикадунич
24
Вальент
6
Санчес
16
Руис де Галаррета
8
Морланес
7
Кан Ин
21
Ндиайе
19
Мурики
17
де ла Торре
13
Тапиа
13
Тапиа
17
де ла Торре
22
Родригес
23
Перес
23
Перес
22
Родригес
10
Вейга
10
Серви
10
Серви
10
Вейга
22
Галан
22
Ларсен
22
Ларсен
22
Галан
9
Сеферович
9
Пасьенса
9
Пасьенса
9
Сеферович
8
Морланес
14
Баба
14
Баба
8
Морланес
6
Санчес
9
Кадевере
9
Кадевере
6
Санчес
Остались в запасе
Сельта
Мальорка
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
19
Виллиот Сведберг
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
23
Аугусто Солари
ПВ
11
Пабло Дуран
ЦФ
13
Кристиан Жоэль
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
1
Доминик Грейф
ВР
13
Лео Роман
ВР
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
30
Микель Льябрес
АП
8
Тофол Монтиэль
АП
9
Анхель
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
19
Виллиот Сведберг
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
23
Аугусто Солари
ПВ
11
Пабло Дуран
ЦФ
13
Кристиан Жоэль
ЦФ
Остались в запасе
1
Доминик Грейф
ВР
13
Лео Роман
ВР
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
30
Микель Льябрес
АП
8
Тофол Монтиэль
АП
9
Анхель
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Сельта - Мальорка
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
Балаидос
Где смотреть матч:
Okko
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