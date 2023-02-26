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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Вальядолид
Сельта - Вальядолид: обзор матча 26 февраля 2023
Сельта
26.02.2023, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 23 тур
3 : 0
Завершен
Вальядолид
17'
Х. Сеферович
32'
Г. Вейга
64'
Г. Вейга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сельта - Вальядолид
84'
Красная карточка
С. Амалла
79'
Желтая карточка
Х. Санчес
74'
Замена
С. Леон
️️️️
И. Санчес
Замена
К. Домингес
️️️️
Д. Айду
73'
Замена
Ф. Серви
️️️️
Л. де ла Торре
73'
68'
Замена
С. Эскудеро
️️️️
Л. Оласа
Желтая карточка
О. Родригес
66'
ГОЛ! 3:0!
Г. Вейга
Пас отдал
Х. Галан
64'
Замена
О. Родригес
️️️️
Ф. Бельтран
60'
Замена
Й. Ларсен
️️️️
Х. Сеферович
55'
46'
Замена
С. Амалла
️️️️
Г. Плата
46'
Замена
М. Онгла
️️️️
Мончу
46'
Замена
Р. Меса
️️️️
К. Перес
38'
Желтая карточка
К. Перес
ГОЛ! 2:0!
Г. Вейга
Пас отдал
К. Перес
32'
30'
Желтая карточка
Мончу
ГОЛ! 1:0!
Х. Сеферович
Пас отдал
Г. Вейга
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
10
Габриэль Вейга
ЦП
17
Лука де ла Торре
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
9
Харис Сеферович
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Вальядолид
1
Серхио Асенхо
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
6
Мончу
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
19
Гонсало Плата
ПВ
10
Иван Санчес
ПВ
20
Оскар Плано
ПВ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Сельта
25
Диего Алвес
ВР
1
Коке Каррильо
ВР
31
Хави Домингес
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
19
Виллиот Сведберг
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
23
Аугусто Солари
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Вальядолид
1
Альваро Асевес
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
18
Альваро Агуадо
ЦП
21
Селим Амалла
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
11
Серхио Леон
ЦФ
4-3-1-2
25
Вильяр
22
Галан
4
Айду
14
Нуньес
22
Мальо
8
Бельтран
10
Вейга
17
де ла Торре
23
Перес
10
Аспас
9
Сеферович
4-2-3-1
1
Асенхо
2
Перес
5
Эль-Ямик
15
Санчес
15
Оласа
6
Мончу
71
Перес
20
Плано
10
Санчес
19
Плата
9
Ларин
4
Айду
23
Домингес
23
Домингес
4
Айду
8
Бельтран
14
Родригес
14
Родригес
8
Бельтран
17
де ла Торре
10
Серви
10
Серви
17
де ла Торре
9
Сеферович
22
Ларсен
22
Ларсен
9
Сеферович
15
Оласа
18
Эскудеро
18
Эскудеро
15
Оласа
6
Мончу
18
Онгла
18
Онгла
6
Мончу
19
Плата
21
Амалла
21
Амалла
19
Плата
71
Перес
16
Меса
16
Меса
71
Перес
10
Санчес
11
Леон
11
Леон
10
Санчес
Остались в запасе
Сельта
Вальядолид
25
Диего Алвес
ВР
1
Коке Каррильо
ВР
31
Хави Домингес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
19
Виллиот Сведберг
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
23
Аугусто Солари
ПВ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
1
Альваро Асевес
ВР
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
18
Альваро Агуадо
ЦП
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Остались в запасе
25
Диего Алвес
ВР
1
Коке Каррильо
ВР
31
Хави Домингес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
19
Виллиот Сведберг
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
23
Аугусто Солари
ПВ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Остались в запасе
1
Альваро Асевес
ВР
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
18
Альваро Агуадо
ЦП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Статистика матча Сельта - Вальядолид
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Информация о матче
Стадион:
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