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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Сельта
Вильярреал - Сельта: обзор матча 30 апреля 2023
Вильярреал
30.04.2023, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 32 тур
3 : 1
Завершен
Сельта
2'
Н. Джексон
12'
Н. Джексон
70'
Р. Террац
29'
Й. Ларсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вильярреал - Сельта
Замена
А. Педраса
️️️️
Й. Пино
85'
79'
Замена
Г. Пасьенса
️️️️
Й. Ларсен
Замена
М. Тригерос
️️️️
Н. Джексон
75'
72'
Замена
М. Родригес
️️️️
Ф. Серви
ГОЛ! 3:1!
Р. Террац
Пас отдал
Й. Пино
70'
Замена
А. Баэна
️️️️
Э. Капу
64'
Замена
Х. Хассан
️️️️
С. Чуквуэзе
63'
63'
Замена
Г. Вейга
️️️️
О. Родригес
63'
Замена
Я. Аспас
️️️️
Х. Сеферович
63'
Замена
Ф. Бельтран
️️️️
Р. Тапиа
54'
Желтая карточка
Р. Тапиа
49'
Желтая карточка
У. Нуньес
Замена
Р. Террац
️️️️
Д. Ло Чельсо
46'
45'
+1
Желтая карточка
К. Васкес
29'
ГОЛ! 2:1!
Й. Ларсен
Пенальти не реализован!
Д. Парехо
26'
25'
Желтая карточка
Х. Сеферович
Желтая карточка
Э. Капу
22'
ГОЛ! 2:0!
Н. Джексон
Пас отдал
Д. Ло Чельсо
12'
ГОЛ! 1:0!
Н. Джексон
Пас отдал
Й. Пино
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
25
Пепе Рейна
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
11
Николас Джексон
ПВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
10
Йереми Пино
ПВ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
17
Лука де ла Торре
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
9
Харис Сеферович
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Вильярреал
1
Филип Йоргенсен
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
22
Йохан Мохика
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
11
Рамон Террац
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
23
Хессем Хассан
ЦФ
10
Хорхе Паскуаль
ЦФ
Сельта
13
Кристиан Жоэль
ВР
1
Коке Каррильо
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
10
Габриэль Вейга
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
23
Аугусто Солари
ПВ
22
Мигель Родригес
ПВ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
4-1-1-3-1
25
Рейна
5
Морено
2
Манди
14
Торрес
8
Фойт
6
Капу
10
Парехо
21
Чуквуэзе
20
Ло Чельсо
10
Пино
11
Джексон
4-1-1-1-3
25
Вильяр
20
Васкес
14
Нуньес
4
Айду
22
Галан
13
Тапиа
17
де ла Торре
14
Родригес
22
Ларсен
10
Серви
9
Сеферович
10
Пино
23
Педраса
23
Педраса
10
Пино
20
Ло Чельсо
11
Террац
11
Террац
20
Ло Чельсо
11
Джексон
14
Тригерос
14
Тригерос
11
Джексон
6
Капу
10
Баэна
10
Баэна
6
Капу
21
Чуквуэзе
23
Хассан
23
Хассан
21
Чуквуэзе
13
Тапиа
8
Бельтран
8
Бельтран
13
Тапиа
14
Родригес
10
Вейга
10
Вейга
14
Родригес
10
Серви
22
Родригес
22
Родригес
10
Серви
22
Ларсен
9
Пасьенса
9
Пасьенса
22
Ларсен
9
Сеферович
10
Аспас
10
Аспас
9
Сеферович
Остались в запасе
Вильярреал
Сельта
1
Филип Йоргенсен
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
10
Хорхе Паскуаль
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
13
Кристиан Жоэль
ВР
1
Коке Каррильо
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
19
Виллиот Сведберг
ЦП
23
Аугусто Солари
ПВ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
10
Хорхе Паскуаль
ЦФ
Остались в запасе
13
Кристиан Жоэль
ВР
1
Коке Каррильо
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
19
Виллиот Сведберг
ЦП
23
Аугусто Солари
ПВ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Вильярреал - Сельта
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Сельта
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
Okko
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