Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Сельта
Эспаньол - Сельта: обзор матча 18 марта 2023
Эспаньол
18.03.2023, суббота, 20:30
Испания. Примера, 26 тур
1 : 3
Завершен
Сельта
87'
Х. Грагера
26'
Г. Вейга
45'
Я. Аспас (П)
82'
К. Перес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эспаньол - Сельта
90'
Желтая карточка
Й. Ларсен
88'
Замена
А. Солари
️️️️
К. Перес
88'
Замена
Г. Пасьенса
️️️️
Я. Аспас
ГОЛ! 1:3!
Х. Грагера
87'
82'
ГОЛ! 0:3!
К. Перес
Пас отдал
Ф. Серви
Замена
А. Видаль
️️️️
Р. Санчес
72'
Замена
Э. Экспозито
️️️️
С. Гомес
72'
70'
Замена
Р. Тапиа
️️️️
Г. Вейга
69'
Замена
Ф. Серви
️️️️
Л. де ла Торре
Замена
Н. Меламед
️️️️
Д. Суарес
64'
62'
Желтая карточка
Х. Галан
60'
Замена
Й. Ларсен
️️️️
Х. Сеферович
Замена
Х. Грагера
️️️️
В. Соуза
54'
Замена
Х. Пуадо
️️️️
Л. Кабрера
46'
45'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Я. Аспас
Желтая карточка
Л. Кабрера
44'
Желтая карточка
С. Дардер
31'
26'
ГОЛ! 0:1!
Г. Вейга
Пас отдал
К. Перес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Фернандо Пачеко
ВР
23
Сесар Монтес
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
5
Винисиус Соуза
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
4
Денис Суарес
АП
13
Хоселу
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
10
Габриэль Вейга
ЦП
17
Лука де ла Торре
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
10
Нико Меламед
ЛВ
16
Хосе Ласо
ЛВ
7
Хави Пуадо
ЛВ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
20
Хосе Грагера
ЦП
99
Дани Гомес
ЦФ
Сельта
1
Коке Каррильо
ВР
25
Диего Алвес
ВР
3
Фернандо Медрано
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
5
Уго Сотело
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
23
Аугусто Солари
ПВ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Пачеко
23
Монтес
21
Гомес
6
Кабрера
27
Хиль
5
Соуза
22
Санчес
10
Дардер
4
Суарес
22
Брейтуэйт
13
Хоселу
4-3-1-2
25
Вильяр
22
Мальо
4
Айду
14
Нуньес
22
Галан
8
Бельтран
10
Вейга
17
де ла Торре
23
Перес
9
Сеферович
10
Аспас
22
Санчес
22
Видаль
22
Видаль
22
Санчес
21
Гомес
8
Экспозито
8
Экспозито
21
Гомес
5
Соуза
20
Грагера
20
Грагера
5
Соуза
4
Суарес
10
Меламед
10
Меламед
4
Суарес
6
Кабрера
7
Пуадо
7
Пуадо
6
Кабрера
10
Вейга
13
Тапиа
13
Тапиа
10
Вейга
23
Перес
23
Солари
23
Солари
23
Перес
10
Аспас
9
Пасьенса
9
Пасьенса
10
Аспас
17
де ла Торре
10
Серви
10
Серви
17
де ла Торре
9
Сеферович
22
Ларсен
22
Ларсен
9
Сеферович
Остались в запасе
Эспаньол
Сельта
1
Жоан Гарсия
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
16
Хосе Ласо
ЛВ
99
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
1
Коке Каррильо
ВР
25
Диего Алвес
ВР
3
Фернандо Медрано
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
5
Уго Сотело
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
1
Жоан Гарсия
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
16
Хосе Ласо
ЛВ
99
Дани Гомес
ЦФ
Остались в запасе
1
Коке Каррильо
ВР
25
Диего Алвес
ВР
3
Фернандо Медрано
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
5
Уго Сотело
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
Главный тренер
Диего Мартинес
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Эспаньол - Сельта
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Сельта
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Информация о матче
Стадион:
Стейдж Фронт
Новости команд
Все
Эспаньол
Сельта
«Сельта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:30
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Борнмута» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
Примера. «Реал» добился волевой победы над «Сельтой» (2:1), Мбаппе не реализовал пенальти
22 ноября
1
«Реал» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
19 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Сельта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:30
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Борнмута» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
Примера. «Реал» добился волевой победы над «Сельтой» (2:1), Мбаппе не реализовал пенальти
22 ноября
1
«Реал» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Реала» и «Сельты» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+