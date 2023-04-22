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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Сельта
Реал - Сельта: обзор матча 22 апреля 2023
Реал
22.04.2023, суббота, 22:00
Испания. Примера, 30 тур
2 : 0
Завершен
Сельта
42'
М. Асенсио
48'
Э. Милитао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал - Сельта
Замена
Л. Модрич
️️️️
Д. Себальос
81'
Замена
Родриго
️️️️
Винисиус
81'
78'
Замена
Ф. Медрано
️️️️
К. Васкес
Замена
Л. Васкес
️️️️
М. Асенсио
76'
73'
Замена
В. Сведберг
️️️️
Х. Галан
70'
Желтая карточка
Х. Галан
63'
Замена
О. Родригес
️️️️
Х. Сеферович
63'
Замена
Г. Пасьенса
️️️️
Г. Вейга
ГОЛ! 2:0!
Э. Милитао
Пас отдал
М. Асенсио
48'
46'
Замена
Ф. Серви
️️️️
А. Солари
Желтая карточка
Д. Себальос
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
М. Асенсио
Пас отдал
Винисиус
42'
19'
Желтая карточка
К. Васкес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
6
Начо
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
8
Фран Бельтран
ЦП
10
Габриэль Вейга
ЦП
17
Лука де ла Торре
ЦП
23
Аугусто Солари
ПВ
9
Харис Сеферович
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
8
Тони Кроос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
11
Родриго
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Сельта
13
Кристиан Жоэль
ВР
1
Коке Каррильо
ВР
3
Фернандо Медрано
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
19
Виллиот Сведберг
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
22
Мигель Родригес
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Куртуа
6
Начо
3
Милитао
22
Рюдигер
14
Чуамени
6
Камавинга
8
Вальверде
25
Себальос
7
Винисиус
10
Асенсио
9
Бензема
3-1-3-1-2
25
Вильяр
20
Васкес
14
Нуньес
22
Галан
13
Тапиа
8
Бельтран
10
Вейга
17
де ла Торре
23
Солари
10
Аспас
9
Сеферович
25
Себальос
14
Модрич
14
Модрич
25
Себальос
7
Винисиус
11
Родриго
11
Родриго
7
Винисиус
10
Асенсио
17
Васкес
17
Васкес
10
Асенсио
20
Васкес
3
Медрано
3
Медрано
20
Васкес
22
Галан
19
Сведберг
19
Сведберг
22
Галан
9
Сеферович
14
Родригес
14
Родригес
9
Сеферович
23
Солари
10
Серви
10
Серви
23
Солари
10
Вейга
9
Пасьенса
9
Пасьенса
10
Вейга
Остались в запасе
Реал
Сельта
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
10
Эден Азар
ЛВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
13
Кристиан Жоэль
ВР
1
Коке Каррильо
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
22
Мигель Родригес
ПВ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
10
Эден Азар
ЛВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Остались в запасе
13
Кристиан Жоэль
ВР
1
Коке Каррильо
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
22
Мигель Родригес
ПВ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Реал - Сельта
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Сельта
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
Okko
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