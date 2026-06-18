Сменился главный фаворит ЧМ-2026 по версии Opta

Названы главные претенденты на победу в чемпионате мира 2026 года после первого тура группового этапа.

По версии суперкомпьютера Opta Analyst, фаворитом турнира стала Франция, сместившая Испанию.

С предыдущей версией рейтинга можно ознакомиться здесь.

Сейчас топ-10 фаворитов ЧМ-2026 от Opta выглядит так: