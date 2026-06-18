Сменился главный фаворит ЧМ-2026 по версии Opta

Названы главные претенденты на победу в чемпионате мира 2026 года после первого тура группового этапа.
По версии суперкомпьютера Opta Analyst, фаворитом турнира стала Франция, сместившая Испанию.
С предыдущей версией рейтинга можно ознакомиться здесь.
Сейчас топ-10 фаворитов ЧМ-2026 от Opta выглядит так:
- Франция – 15,73% (вероятность победы);
- Англия – 12,33%;
- Аргентина – 12,28%;
- Испания – 12,08%;
- Германия – 6,43%;
- Португалия – 5,94%;
- Бразилия – 5,37%;
- Норвегия – 4,68%;
- Нидерланды – 3,06%;
- Колумбия – 2,80%.
Источник: Opta Analyst