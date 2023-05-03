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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Сельта
Хетафе - Сельта: обзор матча 03 мая 2023
Хетафе
03.05.2023, среда, 23:00
Испания. Примера, 33 тур
1 : 0
Завершен
Сельта
3'
Э. Унал (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хетафе - Сельта
Желтая карточка
Э. Унал
90'
+2
Замена
О. Альдрете
️️️️
К. Аленья
90'
Замена
Ф. Ангилери
️️️️
С. Митрович
90'
87'
Желтая карточка
Х. Сеферович
Желтая карточка
Г. Альварес
79'
77'
Вторая желтая
Д. Айду
76'
Замена
Г. Пасьенса
️️️️
Г. Вейга
Замена
Порту
️️️️
Х. Мата
74'
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
Х. Иглесиас
74'
Желтая карточка
Х. Иглесиас
70'
Замена
А. Алгобия
️️️️
М. Арамбарри
66'
62'
Желтая карточка
Л. де ла Торре
Желтая карточка
Д. Джене
60'
46'
Замена
Л. де ла Торре
️️️️
Х. Галан
46'
Замена
Х. Сеферович
️️️️
Й. Ларсен
Желтая карточка
М. Арамбарри
39'
39'
Желтая карточка
Х. Галан
26'
Замена
К. Перес
️️️️
К. Васкес
Желтая карточка
Д. Суарес
24'
21'
Желтая карточка
Д. Айду
Желтая карточка
С. Митрович
7'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Унал
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
2
Даконам Джене
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
17
Хайме Мата
ЦФ
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
10
Габриэль Вейга
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
10
Франко Серви
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Хетафе
13
Диего Конде
ВР
1
Кико Касилья
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
20
Хайме Сеоане
ЦП
27
Анхель Алгобия
ЦП
10
Порту
ПВ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Сельта
13
Кристиан Жоэль
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
22
Серхио Барсия
ЦЗ
19
Виллиот Сведберг
ЦП
17
Лука де ла Торре
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
22
Мигель Родригес
ПВ
23
Карлес Перес
ПВ
23
Аугусто Солари
ПВ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
3-2-3-2
13
Сорья
2
Джене
23
Митрович
17
Альварес
2
Иглесиас
22
Суарес
10
Аленья
88
Максимович
8
Арамбарри
19
Унал
17
Мата
3-2-2-3
25
Вильяр
22
Мальо
4
Айду
14
Нуньес
20
Васкес
22
Галан
10
Вейга
8
Бельтран
22
Ларсен
10
Аспас
10
Серви
23
Митрович
26
Ангилери
26
Ангилери
23
Митрович
10
Аленья
15
Альдрете
15
Альдрете
10
Аленья
8
Арамбарри
27
Алгобия
27
Алгобия
8
Арамбарри
17
Мата
10
Порту
10
Порту
17
Мата
2
Иглесиас
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
2
Иглесиас
22
Галан
17
де ла Торре
17
де ла Торре
22
Галан
20
Васкес
23
Перес
23
Перес
20
Васкес
10
Вейга
9
Пасьенса
9
Пасьенса
10
Вейга
22
Ларсен
9
Сеферович
9
Сеферович
22
Ларсен
Остались в запасе
Хетафе
Сельта
13
Диего Конде
ВР
1
Кико Касилья
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
20
Хайме Сеоане
ЦП
9
Хуанми Латаса
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
13
Кристиан Жоэль
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
22
Серхио Барсия
ЦЗ
19
Виллиот Сведберг
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
22
Мигель Родригес
ПВ
23
Аугусто Солари
ПВ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
13
Диего Конде
ВР
1
Кико Касилья
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
20
Хайме Сеоане
ЦП
9
Хуанми Латаса
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Остались в запасе
13
Кристиан Жоэль
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
22
Серхио Барсия
ЦЗ
19
Виллиот Сведберг
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
22
Мигель Родригес
ПВ
23
Аугусто Солари
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Хетафе - Сельта
7
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
7
4
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
1 : 0
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Сельта
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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