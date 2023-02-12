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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Атлетико
Сельта - Атлетико: обзор матча 12 февраля 2023
Сельта
12.02.2023, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 21 тур
0 : 1
Завершен
Атлетико
89'
М. Депай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сельта - Атлетико
89'
ГОЛ! 0:1!
М. Депай
87'
Желтая карточка
Н. Молина
Замена
О. Родригес
️️️️
Г. Вейга
86'
Замена
Ф. Серви
️️️️
Л. де ла Торре
86'
70'
Красная карточка
С. Савич
66'
Замена
А. Корреа
️️️️
А. Гризманн
66'
Замена
А. Витсель
️️️️
М. Льоренте
Замена
Х. Сеферович
️️️️
Й. Ларсен
63'
61'
Замена
М. Депай
️️️️
А. Мората
46'
Замена
Я. Карраско
️️️️
П. Барриос
41'
Желтая карточка
Рейнилду
Желтая карточка
Г. Вейга
8'
Желтая карточка
Д. Айду
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
17
Лука де ла Торре
ЦП
10
Габриэль Вейга
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
8
Пабло Барриос
ЦП
6
Коке
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Сельта
25
Диего Алвес
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
19
Виллиот Сведберг
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
23
Аугусто Солари
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
13
Кристиан Жоэль
ЦФ
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
28
Аксель Витсель
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
3-1-3-1-2
25
Вильяр
22
Галан
4
Айду
30
Мингеса
13
Тапиа
17
де ла Торре
10
Вейга
8
Бельтран
23
Перес
22
Ларсен
10
Аспас
4-4-2
13
Облак
20
Молина
15
Савич
22
Эрмосо
17
Рейнилду
6
Коке
7
Де Пауль
14
Льоренте
8
Барриос
21
Мората
7
Гризманн
10
Вейга
14
Родригес
14
Родригес
10
Вейга
17
де ла Торре
10
Серви
10
Серви
17
де ла Торре
22
Ларсен
9
Сеферович
9
Сеферович
22
Ларсен
14
Льоренте
28
Витсель
28
Витсель
14
Льоренте
8
Барриос
10
Карраско
10
Карраско
8
Барриос
7
Гризманн
10
Корреа
10
Корреа
7
Гризманн
21
Мората
10
Депай
10
Депай
21
Мората
Остались в запасе
Сельта
Атлетико
25
Диего Алвес
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
19
Виллиот Сведберг
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
23
Аугусто Солари
ПВ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
13
Кристиан Жоэль
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
13
Иво Грбич
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
18
Тома Лемар
АП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
25
Диего Алвес
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
19
Виллиот Сведберг
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
23
Аугусто Солари
ПВ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
13
Кристиан Жоэль
ЦФ
Остались в запасе
13
Иво Грбич
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
18
Тома Лемар
АП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Сельта - Атлетико
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Балаидос
Где смотреть матч:
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