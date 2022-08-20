Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Реал
Сельта - Реал: обзор матча 20 августа 2022
Сельта
20.08.2022, суббота, 23:00
Испания. Примера, 2 тур
1 : 4
Завершен
Реал
23'
Я. Аспас (П)
14'
К. Бензема (П)
41'
Л. Модрич
56'
Винисиус
66'
Ф. Вальверде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сельта - Реал
87'
Пенальти не реализован!
Э. Азар
Замена
Л. де ла Торре
️️️️
Р. Тапиа
87'
Желтая карточка
У. Мальо
86'
83'
Замена
Э. Азар
️️️️
Винисиус
83'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Э. Камавинга
Замена
Г. Вейга
️️️️
О. Родригес
78'
77'
Замена
Д. Себальос
️️️️
Л. Модрич
77'
Замена
Л. Васкес
️️️️
Д. Алаба
70'
Замена
А. Рюдигер
️️️️
Д. Карвахаль
Замена
К. Перес
️️️️
Г. Пасьенса
69'
68'
Желтая карточка
Д. Алаба
66'
ГОЛ! 1:4!
Ф. Вальверде
Пас отдал
Винисиус
65'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
56'
ГОЛ! 1:3!
Винисиус
Пас отдал
Л. Модрич
41'
ГОЛ! 1:2!
Л. Модрич
Пас отдал
Д. Алаба
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Я. Аспас
23'
14'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Бензема
Желтая карточка
Р. Тапиа
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Агустин Маркесин
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
8
Фран Бельтран
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
10
Габриэль Вейга
ЦП
17
Лука де ла Торре
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
22
Мигель Родригес
ПВ
23
Аугусто Солари
ПВ
23
Карлес Перес
ПВ
32
Фран Лопес
ЦФ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
6
Начо
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
25
Даниэль Себальос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Маркесин
22
Галан
4
Айду
14
Нуньес
22
Мальо
13
Тапиа
8
Бельтран
14
Родригес
10
Серви
10
Аспас
9
Пасьенса
4-1-3-1-1
1
Куртуа
26
Карвахаль
3
Милитао
5
Алаба
23
Менди
14
Чуамени
14
Модрич
6
Камавинга
8
Вальверде
7
Винисиус
9
Бензема
14
Родригес
10
Вейга
10
Вейга
14
Родригес
13
Тапиа
17
де ла Торре
17
де ла Торре
13
Тапиа
9
Пасьенса
23
Перес
23
Перес
9
Пасьенса
26
Карвахаль
22
Рюдигер
22
Рюдигер
26
Карвахаль
14
Модрич
25
Себальос
25
Себальос
14
Модрич
7
Винисиус
10
Азар
10
Азар
7
Винисиус
5
Алаба
17
Васкес
17
Васкес
5
Алаба
6
Камавинга
10
Асенсио
10
Асенсио
6
Камавинга
Остались в запасе
Сельта
Реал
25
Иван Вильяр
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
19
Виллиот Сведберг
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
22
Мигель Родригес
ПВ
23
Аугусто Солари
ПВ
32
Фран Лопес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
6
Начо
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
19
Виллиот Сведберг
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
22
Мигель Родригес
ПВ
23
Аугусто Солари
ПВ
32
Фран Лопес
ЦФ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
6
Начо
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Сельта - Реал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Балаидос
Новости команд
Все
Сельта
Реал
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
10:31
2
Стал известен 1-й участник плей-офф Лиги чемпионов
09:13
Только одна команда не потеряла ни одного очка в этом розыгрыше ЛЧ
01:03
Аршавин выбрал, кто лучше – «Барселона» или «Реал»
Вчера, 20:46
Мбаппе обогнал Роналдо в списке лучших бомбардиров «Реала»
Вчера, 16:16
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Борнмута» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:14
Примера. «Реал» добился волевой победы над «Сельтой» (2:1), Мбаппе не реализовал пенальти
22 ноября
1
«Реал» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Реала» и «Сельты» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Мостовой вспомнил, как он с Карпиным силой вливал алкоголь в легенду «Реала» и «Челси»
15 ноября
7
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
10:31
2
Стал известен 1-й участник плей-офф Лиги чемпионов
09:13
Только одна команда не потеряла ни одного очка в этом розыгрыше ЛЧ
01:03
Аршавин выбрал, кто лучше – «Барселона» или «Реал»
Вчера, 20:46
Мбаппе обогнал Роналдо в списке лучших бомбардиров «Реала»
Вчера, 16:16
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+