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Хон Гарридо
Статистика
Хон Гарридо - статистика
Завершил карьеру
9 октября 1989 (36), Бильбао
#18 | Полузащитник
185 см | 81 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кадис
23
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Леванте
2 : 2
21.05.2021
Кадис
57' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Кадис
1 : 3
16.05.2021
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Осасуна
3 : 2
11.05.2021
Кадис
1' - 77'
Испания. Примера, 35 тур
Кадис
2 : 1
08.05.2021
Уэска
89' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Гранада
0 : 1
02.05.2021
Кадис
90' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Вальядолид
1 : 1
24.04.2021
Кадис
1' - 88'
Испания. Примера, 31 тур
Кадис
0 : 3
21.04.2021
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Кадис
0 : 0
18.04.2021
Сельта
84' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Хетафе
0 : 1
10.04.2021
Кадис
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Кадис
2 : 1
04.04.2021
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Вильярреал
2 : 1
21.03.2021
Кадис
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Алавес
1 : 1
13.03.2021
Кадис
90' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Кадис
1 : 0
06.03.2021
Эйбар
74' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Кадис
0 : 1
28.02.2021
Бетис
1' - 70'
Испания. Примера, 24 тур
Барселона
1 : 1
21.02.2021
Кадис
1' - 58'
Испания. Примера, 23 тур
Кадис
0 : 4
15.02.2021
Атлетик
1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Реал Сосьедад
4 : 1
07.02.2021
Кадис
17' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Кадис
2 : 4
31.01.2021
Атлетико
54' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Севилья
3 : 0
23.01.2021
Кадис
81' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Кадис
2 : 2
19.01.2021
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Кадис
3 : 1
10.01.2021
Алавес
82' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Валенсия
1 : 1
04.01.2021
Кадис
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Кадис
0 : 0
29.12.2020
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Бетис
1 : 0
24.12.2020
Кадис
67' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Кадис
0 : 2
20.12.2020
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Сельта
4 : 0
14.12.2020
Кадис
69' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Кадис
2 : 1
05.12.2020
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
1 : 1
28.11.2020
Кадис
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Кадис
0 : 1
22.11.2020
Реал Сосьедад
1' - 46'
13'
Испания. Примера, 9 тур
Атлетико
4 : 0
07.11.2020
Кадис
72' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Эйбар
0 : 2
30.10.2020
Кадис
80' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Кадис
0 : 0
25.10.2020
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Реал
0 : 1
17.10.2020
Кадис
76' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Кадис
1 : 1
04.10.2020
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Атлетик
0 : 1
01.10.2020
Кадис
88' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Кадис
1 : 3
27.09.2020
Севилья
Был в запасе
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