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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Кадис
Барселона - Кадис: обзор матча 21 февраля 2021
Барселона
21.02.2021, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 24 тур
1 : 1
Завершен
Кадис
32'
Л. Месси (П)
89'
Алекс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Кадис
89'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Алекс
85'
Желтая карточка
Х. Мари
82'
Желтая карточка
И. Альехо
Замена
О. Мингеса
️️️️
С. Дест
80'
Замена
Р. Пуч
️️️️
У. Дембеле
80'
76'
Замена
Й. Йонссон
️️️️
А. Переа
Замена
Тринкау
️️️️
Педри
74'
Замена
М. Пьянич
️️️️
С. Бускетс
65'
Замена
М. Брейтуэйт
️️️️
А. Гризманн
65'
62'
Замена
И. Альехо
️️️️
С. Санчес
59'
Замена
Алекс
️️️️
Х. Искьердо
59'
Замена
Э. Лосано
️️️️
А. Негредо
58'
Замена
Х. Мари
️️️️
Х. Гарридо
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Месси
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Педри
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
3
Фали
ЦЗ
18
Маркос Мауро
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
20
Хайро Искьердо
ЛВ
80
Альберто Переа
ЛВ
18
Хон Гарридо
ОП
25
Сальви Санчес
ПВ
21
Альваро Негредо
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Барселона
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
35
Матеус Фернандес
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
Кадис
1
Хуан Флере
ВР
1
Давид Жиль
ВР
4
Алекс Мартин
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
6
Хосе Мари
ОП
6
Хорхе Помбо
АП
8
Алекс
АП
14
Иван Альехо
ПВ
29
Филип Малбашич
ПВ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
18
Альба
3
Пике
2
Лангле
8
Дест
5
Бускетс
8
Педри
21
де Йонг
10
Дембеле
10
Месси
7
Гризманн
4-1-3-2
23
Ледесма
20
Карселен
3
Фали
18
Мауро
18
Эспино
18
Гарридо
25
Санчес
20
Искьердо
80
Переа
19
Собрино
21
Негредо
8
Дест
30
Мингеса
30
Мингеса
8
Дест
10
Дембеле
10
Пуч
10
Пуч
10
Дембеле
5
Бускетс
15
Пьянич
15
Пьянич
5
Бускетс
7
Гризманн
22
Брейтуэйт
22
Брейтуэйт
7
Гризманн
8
Педри
7
Тринкау
7
Тринкау
8
Педри
80
Переа
16
Йонссон
16
Йонссон
80
Переа
20
Искьердо
8
Алекс
8
Алекс
20
Искьердо
25
Санчес
14
Альехо
14
Альехо
25
Санчес
18
Гарридо
6
Хосе Мари
6
Хосе Мари
18
Гарридо
21
Негредо
11
Лосано
11
Лосано
21
Негредо
Остались в запасе
Барселона
Кадис
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
35
Матеус Фернандес
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
1
Хуан Флере
ВР
1
Давид Жиль
ВР
4
Алекс Мартин
ЦЗ
6
Хорхе Помбо
АП
29
Филип Малбашич
ПВ
4
Педро Алкала
ЦЗ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Остались в запасе
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
35
Матеус Фернандес
ЦП
Остались в запасе
1
Хуан Флере
ВР
1
Давид Жиль
ВР
4
Алекс Мартин
ЦЗ
6
Хорхе Помбо
АП
29
Филип Малбашич
ПВ
4
Педро Алкала
ЦЗ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Альваро Сервера
Статистика матча Барселона - Кадис
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Информация о матче
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