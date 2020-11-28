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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Кадис
Эльче - Кадис: обзор матча 28 ноября 2020
Эльче
28.11.2020, суббота, 16:00
Испания. Примера, 11 тур
1 : 1
Завершен
Кадис
38'
Л. Бойе
55'
А. Хименес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эльче - Кадис
90'
+4
Желтая карточка
Х. Помбо
Замена
О. Мфулу
️️️️
И. Марконе
90'
68'
Желтая карточка
Й. Йонссон
67'
Замена
Б. Адеканье
️️️️
С. Санчес
67'
Замена
Я. Бодигер
️️️️
Алекс
Желтая карточка
И. Марконе
64'
Желтая карточка
П. Милья
60'
58'
Замена
П. Алкала
️️️️
Фали
58'
Замена
Х. Помбо
️️️️
Ф. Малбашич
Замена
Р. Гути
️️️️
Луисми
57'
Замена
Фидель
️️️️
Г. Каррийо
57'
55'
ГОЛ! 1:1!
А. Хименес
Пас отдал
А. Переа
54'
Желтая карточка
Алекс
Вторая желтая
Л. Бойе
45'
+4
ГОЛ! 1:0!
Л. Бойе
Пас отдал
П. Милья
38'
21'
Замена
А. Переа
️️️️
Х. Искьердо
Желтая карточка
Л. Бойе
12'
Желтая карточка
Г. Верду
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
20
Хосема
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
23
Иван Марконе
ОП
19
Луисми
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
3
Фали
ЦЗ
18
Маркос Мауро
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
20
Хайро Искьердо
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
8
Алекс
АП
25
Сальви Санчес
ПВ
29
Филип Малбашич
ПВ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Эльче
28
Луис Кастильо
ВР
12
Дани Кальво
ЦЗ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
10
Фидель
ЛВ
12
Оменуке Мфулу
ОП
14
Хуан Санчес Миньо
ЦП
10
Рауль Гути
ЦП
33
Джейсон Лукуми
ЦП
17
Хосан
ПВ
8
Хони Аламо
ЦФ
11
Нино
ЦФ
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
4
Педро Алкала
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
18
Хон Гарридо
ОП
14
Янн Бодигер
ЦП
6
Хорхе Помбо
АП
14
Иван Альехо
ПВ
11
Ману Ньето
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
23
Нано Меса
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Бадия
20
Хосема
5
Верду
16
Гонсалес
19
Барраган
23
Марконе
19
Луисми
11
Милья
20
Моренте
9
Каррийо
15
Бойе
4-1-3-2
23
Ледесма
20
Карселен
3
Фали
18
Мауро
18
Эспино
16
Йонссон
29
Малбашич
8
Алекс
20
Искьердо
20
Хименес
25
Санчес
19
Луисми
10
Гути
10
Гути
19
Луисми
23
Марконе
12
Мфулу
12
Мфулу
23
Марконе
9
Каррийо
10
Фидель
10
Фидель
9
Каррийо
20
Искьердо
80
Переа
80
Переа
20
Искьердо
29
Малбашич
6
Помбо
6
Помбо
29
Малбашич
3
Фали
4
Алкала
4
Алкала
3
Фали
8
Алекс
14
Бодигер
14
Бодигер
8
Алекс
25
Санчес
11
Адеканье
11
Адеканье
25
Санчес
Остались в запасе
Эльче
Кадис
28
Луис Кастильо
ВР
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
14
Хуан Санчес Миньо
ЦП
33
Джейсон Лукуми
ЦП
8
Виктор Родригес
ЛВ
17
Хосан
ПВ
8
Хони Аламо
ЦФ
12
Дани Кальво
ЦЗ
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
1
Давид Жиль
ВР
11
Ману Ньето
ЦФ
18
Хон Гарридо
ОП
14
Иван Альехо
ПВ
29
Карлос Акапо
ПЗ
23
Нано Меса
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Остались в запасе
28
Луис Кастильо
ВР
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
14
Хуан Санчес Миньо
ЦП
33
Джейсон Лукуми
ЦП
8
Виктор Родригес
ЛВ
17
Хосан
ПВ
8
Хони Аламо
ЦФ
12
Дани Кальво
ЦЗ
11
Нино
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Жиль
ВР
11
Ману Ньето
ЦФ
18
Хон Гарридо
ОП
14
Иван Альехо
ПВ
29
Карлос Акапо
ПЗ
23
Нано Меса
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Главный тренер
Альваро Сервера
Статистика матча Эльче - Кадис
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Информация о матче
Стадион:
Мартинес Валеро
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