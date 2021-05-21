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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Кадис
Леванте - Кадис: обзор матча 21 мая 2021
Леванте
21.05.2021, пятница, 22:00
Испания. Примера, 38 тур
2 : 2
Завершен
Кадис
8'
Р. Марти
58'
Г. Мелеро
14'
А. Негредо
32'
К. Акапо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Кадис
Замена
А. Блеса
️️️️
М. Мальса
80'
Замена
Коке
️️️️
Сон
80'
74'
Замена
Ф. Малбашич
️️️️
А. Негредо
74'
Замена
Х. Помбо
️️️️
А. Переа
68'
Замена
Х. Искьердо
️️️️
П. Алкала
Замена
А. Кантеро
️️️️
Д. Гомес
67'
Замена
Х. Луис Моралес
️️️️
Э. Барди
67'
Замена
К. Клер
️️️️
А. Гарсия
62'
ГОЛ! 2:2!
Г. Мелеро
58'
57'
Замена
Х. Гарридо
️️️️
А. Фернандес
56'
Замена
А. Бастида
️️️️
Й. Йонссон
41'
Желтая карточка
Р. Собрино
32'
ГОЛ! 1:2!
К. Акапо
Пас отдал
А. Переа
25'
Желтая карточка
А. Негредо
14'
ГОЛ! 1:1!
А. Негредо
Пас отдал
И. Карселен
ГОЛ! 1:0!
Р. Марти
Пас отдал
О. Дуарте
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
25
Дани Карденас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
10
Энис Барди
АП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
9
Рохер Марти
ЦФ
99
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
3
Фали
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
6
Хосе Мари
ОП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Леванте
13
Айтор
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
16
Эусебио Монцо
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
23
Коке
ПЗ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
8
Шейк Дукур
ОП
16
Алехандро Блеса
ЦП
19
Эдгар Севикян
ПВ
16
Рубен Рочина
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Кадис
1
Хуан Флере
ВР
23
Херемьяс Ледесма
ВР
4
Алекс Мартин
ЦЗ
18
Маркос Мауро
ЦЗ
77
Мамади Диарра
ЛВ
20
Хайро Искьердо
ЛВ
18
Хон Гарридо
ОП
28
Альваро Бастида
ЦП
6
Хорхе Помбо
АП
31
Кике Карраско
ПВ
29
Филип Малбашич
ПВ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
4-1-1-2-2
25
Карденас
3
Гарсия
44
Пьер
6
Дуарте
17
Сон
11
Мальса
16
Мелеро
10
Барди
19
де Фрутос
99
Гомес
9
Марти
4-2-1-1-2
1
Жиль
20
Карселен
3
Фали
4
Алкала
29
Акапо
16
Йонссон
6
Хосе Мари
17
Фернандес
80
Переа
21
Негредо
19
Собрино
11
Мальса
16
Блеса
16
Блеса
11
Мальса
3
Гарсия
18
Клер
18
Клер
3
Гарсия
17
Сон
23
Коке
23
Коке
17
Сон
99
Гомес
21
Кантеро
21
Кантеро
99
Гомес
10
Барди
25
Моралес
25
Моралес
10
Барди
16
Йонссон
28
Бастида
28
Бастида
16
Йонссон
17
Фернандес
18
Гарридо
18
Гарридо
17
Фернандес
80
Переа
6
Помбо
6
Помбо
80
Переа
4
Алкала
20
Искьердо
20
Искьердо
4
Алкала
21
Негредо
29
Малбашич
29
Малбашич
21
Негредо
Остались в запасе
Леванте
Кадис
16
Эусебио Монцо
ЦЗ
13
Айтор
ВР
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
19
Эдгар Севикян
ПВ
16
Рубен Рочина
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
1
Хуан Флере
ВР
4
Алекс Мартин
ЦЗ
31
Кике Карраско
ПВ
77
Мамади Диарра
ЛВ
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Маркос Мауро
ЦЗ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Остались в запасе
16
Эусебио Монцо
ЦЗ
13
Айтор
ВР
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
19
Эдгар Севикян
ПВ
16
Рубен Рочина
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Флере
ВР
4
Алекс Мартин
ЦЗ
31
Кике Карраско
ПВ
77
Мамади Диарра
ЛВ
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Маркос Мауро
ЦЗ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Главный тренер
Альваро Сервера
Статистика матча Леванте - Кадис
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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