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Ла Лига 2026/2027
Кадис - Уэска
Кадис - Уэска: обзор матча 08 мая 2021
Кадис
08.05.2021, суббота, 19:30
Испания. Примера, 35 тур
2 : 1
Завершен
Уэска
45+2'
Г. Силва (АГ)
45+1'
Р. Мир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кадис - Уэска
Желтая карточка
Фали
90'
+2
Замена
Х. Гарридо
️️️️
Х. Мари
89'
Замена
А. Переа
️️️️
Ф. Малбашич
86'
85'
Замена
С. Оказаки
️️️️
Г. Силва
Желтая карточка
И. Карселен
79'
Замена
Х. Искьердо
️️️️
Э. Лосано
74'
Замена
Р. Собрино
️️️️
И. Альехо
74'
Замена
А. Негредо
️️️️
И. Шапоньич
74'
Желтая карточка
Й. Йонссон
61'
58'
Замена
И. Думбия
️️️️
М. Рико
58'
Замена
Д. Эскриче
️️️️
П. Маффео
Желтая карточка
Х. Мари
49'
46'
Замена
П. Лопес
️️️️
Д. Вавро
46'
Замена
С. Гомес
️️️️
П. Москера
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Г. Силва
45'
+2
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Р. Мир
Пас отдал
М. Рико
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Маркос Мауро
ЦЗ
3
Фали
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
6
Хосе Мари
ОП
16
Йенс Йонссон
ОП
14
Иван Альехо
ПВ
29
Филип Малбашич
ПВ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Уэска
25
Альваро Фернандес
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
22
Хави Галан
ЛЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
5
Педро Москера
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
7
Давид Феррейро
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Кадис
1
Хуан Флере
ВР
1
Давид Жиль
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
4
Алекс Мартин
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
20
Хайро Искьердо
ЛВ
18
Хон Гарридо
ОП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
6
Хорхе Помбо
АП
21
Альваро Негредо
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Уэска
1
Андрес
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
8
Идрисса Думбия
ОП
22
Хуан Карлос
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
30
Дани Эскриче
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
4-2-2-2
23
Ледесма
20
Карселен
18
Мауро
3
Фали
29
Акапо
6
Хосе Мари
16
Йонссон
14
Альехо
29
Малбашич
11
Лосано
8
Шапоньич
3-2-2-1-2
25
Фернандес
27
Силва
3
Вавро
22
Сиовас
24
Маффео
22
Галан
5
Москера
17
Рико
7
Феррейро
19
Рамирес
17
Мир
6
Хосе Мари
18
Гарридо
18
Гарридо
6
Хосе Мари
29
Малбашич
80
Переа
80
Переа
29
Малбашич
11
Лосано
20
Искьердо
20
Искьердо
11
Лосано
8
Шапоньич
21
Негредо
21
Негредо
8
Шапоньич
14
Альехо
19
Собрино
19
Собрино
14
Альехо
5
Москера
17
Гомес
17
Гомес
5
Москера
3
Вавро
19
Лопес
19
Лопес
3
Вавро
17
Рико
8
Думбия
8
Думбия
17
Рико
24
Маффео
30
Эскриче
30
Эскриче
24
Маффео
27
Силва
30
Оказаки
30
Оказаки
27
Силва
Остались в запасе
Кадис
Уэска
4
Алекс Мартин
ЦЗ
1
Хуан Флере
ВР
1
Давид Жиль
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
17
Аугусто Фернандес
ЦП
6
Хорхе Помбо
АП
Главный тренер
Альваро Сервера
22
Хуан Карлос
ЦП
1
Андрес
ВР
10
Борха Гарсия
АП
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
4
Алекс Мартин
ЦЗ
1
Хуан Флере
ВР
1
Давид Жиль
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
17
Аугусто Фернандес
ЦП
6
Хорхе Помбо
АП
Остались в запасе
22
Хуан Карлос
ЦП
1
Андрес
ВР
10
Борха Гарсия
АП
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
Главный тренер
Альваро Сервера
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Кадис - Уэска
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Информация о матче
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