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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Кадис
Севилья - Кадис: обзор матча 23 января 2021
Севилья
23.01.2021, суббота, 18:15
Испания. Примера, 20 тур
3 : 0
Завершен
Кадис
35'
Ю. Эн-Несири
39'
Ю. Эн-Несири
62'
Ю. Эн-Несири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Кадис
Желтая карточка
Н. Гудель
90'
+4
Замена
У. Идрисси
️️️️
О. Торрес
85'
81'
Желтая карточка
Кала
81'
Замена
Ф. Малбашич
️️️️
Алекс
81'
Замена
М. Ньето
️️️️
Э. Лосано
81'
Замена
Х. Гарридо
️️️️
А. Негредо
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
Сусо
77'
Замена
А. Видаль
️️️️
Х. Навас
77'
Замена
Х. Хордан
️️️️
И. Ракитич
65'
ГОЛ! 3:0!
Ю. Эн-Несири
62'
60'
Замена
Х. Искьердо
️️️️
Й. Йонссон
Замена
Н. Гудель
️️️️
Фернандо
46'
46'
Замена
А. Переа
️️️️
С. Санчес
45'
+1
Желтая карточка
С. Санчес
ГОЛ! 2:0!
Ю. Эн-Несири
Пас отдал
Сусо
39'
37'
Желтая карточка
П. Алкала
ГОЛ! 1:0!
Ю. Эн-Несири
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
10
Сусо
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
3
Марк Баро
ЦЗ
3
Фали
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
8
Алекс
АП
25
Сальви Санчес
ПВ
21
Альваро Негредо
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Севилья
13
Альфонсо Пастор
ВР
13
Хави Диас
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
20
Франко Васкес
АП
9
Иван Ромеро
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Кадис
1
Хуан Флере
ВР
1
Давид Жиль
ВР
18
Маркос Мауро
ЦЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
20
Хайро Искьердо
ЛВ
18
Хон Гарридо
ОП
14
Иван Альехо
ПВ
29
Филип Малбашич
ПВ
11
Ману Ньето
ЦФ
4-1-2-2-1
37
Буну
21
Акунья
21
Гомес
23
Кунде
16
Навас
5
Фернандо
11
Ракитич
8
Торрес
7
Окампос
10
Сусо
21
Эн-Несири
3-3-2-2
23
Ледесма
3
Фали
4
Алкала
16
Кала
20
Карселен
16
Йонссон
3
Баро
25
Санчес
8
Алекс
11
Лосано
21
Негредо
8
Торрес
11
Идрисси
11
Идрисси
8
Торрес
16
Навас
22
Видаль
22
Видаль
16
Навас
11
Ракитич
19
Хордан
19
Хордан
11
Ракитич
5
Фернандо
8
Гудель
8
Гудель
5
Фернандо
10
Сусо
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
10
Сусо
25
Санчес
80
Переа
80
Переа
25
Санчес
16
Йонссон
20
Искьердо
20
Искьердо
16
Йонссон
8
Алекс
29
Малбашич
29
Малбашич
8
Алекс
11
Лосано
11
Ньето
11
Ньето
11
Лосано
21
Негредо
18
Гарридо
18
Гарридо
21
Негредо
Остались в запасе
Севилья
Кадис
9
Иван Ромеро
ЦФ
13
Альфонсо Пастор
ВР
13
Хави Диас
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
20
Франко Васкес
АП
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
1
Хуан Флере
ВР
1
Давид Жиль
ВР
18
Маркос Мауро
ЦЗ
14
Иван Альехо
ПВ
Главный тренер
Альваро Сервера
Остались в запасе
9
Иван Ромеро
ЦФ
13
Альфонсо Пастор
ВР
13
Хави Диас
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
20
Франко Васкес
АП
26
Люк де Йонг
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Флере
ВР
1
Давид Жиль
ВР
18
Маркос Мауро
ЦЗ
14
Иван Альехо
ПВ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Альваро Сервера
Статистика матча Севилья - Кадис
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Информация о матче
Стадион:
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