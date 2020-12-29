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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Кадис - Вальядолид
Кадис - Вальядолид: обзор матча 29 декабря 2020
Кадис
29.12.2020, вторник, 23:30
Испания. Примера, 16 тур
0 : 0
Завершен
Вальядолид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кадис - Вальядолид
Замена
Ф. Малбашич
️️️️
А. Негредо
84'
Замена
Б. Адеканье
️️️️
Й. Йонссон
84'
79'
Замена
К. Перес
️️️️
О. Плано
79'
Замена
Феде
️️️️
Р. Меса
69'
Замена
Т. Вилья
️️️️
Ш. Вайссман
69'
Замена
Жота
️️️️
Ф. Орельяна
Замена
Х. Искьердо
️️️️
А. Переа
61'
Замена
А. Хименес
️️️️
Э. Лосано
60'
Замена
Алекс
️️️️
И. Альехо
46'
45'
Желтая карточка
Д. Эль-Ямик
Желтая карточка
Э. Лосано
33'
Желтая карточка
И. Альехо
27'
Желтая карточка
Фали
26'
6'
Желтая карточка
Р. Меса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
18
Маркос Мауро
ЦЗ
3
Фали
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
14
Иван Альехо
ПВ
21
Альваро Негредо
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
16
Роке Меса
ЦП
4
Рубен Алькарас
ЦП
14
Пабло Эрвияс
ПВ
20
Оскар Плано
ПВ
14
Фабиан Орельяна
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
19
Шон Вайссман
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
3
Марк Баро
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
20
Хайро Искьердо
ЛВ
18
Хон Гарридо
ОП
14
Янн Бодигер
ЦП
8
Алекс
АП
6
Хорхе Помбо
АП
29
Филип Малбашич
ПВ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Вальядолид
13
Роберто
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
7
Жота
ЛВ
21
Мичел
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
6
Феде
ЦП
3-3-2-2
23
Ледесма
18
Мауро
3
Фали
16
Кала
18
Эспино
16
Йонссон
20
Карселен
80
Переа
14
Альехо
11
Лосано
21
Негредо
3-2-3-2
1
Масип
5
Эль-Ямик
18
Гонсалес
15
Гарсия
16
Меса
4
Алькарас
14
Орельяна
20
Плано
14
Эрвияс
19
Вайссман
14
Гвардиола
14
Альехо
8
Алекс
8
Алекс
14
Альехо
80
Переа
20
Искьердо
20
Искьердо
80
Переа
21
Негредо
29
Малбашич
29
Малбашич
21
Негредо
16
Йонссон
11
Адеканье
11
Адеканье
16
Йонссон
11
Лосано
20
Хименес
20
Хименес
11
Лосано
19
Вайссман
19
Вилья
19
Вилья
19
Вайссман
14
Орельяна
7
Жота
7
Жота
14
Орельяна
20
Плано
71
Перес
71
Перес
20
Плано
16
Меса
6
Феде
6
Феде
16
Меса
Остались в запасе
Кадис
Вальядолид
1
Давид Жиль
ВР
29
Карлос Акапо
ПЗ
3
Марк Баро
ЦЗ
18
Хон Гарридо
ОП
6
Хорхе Помбо
АП
4
Педро Алкала
ЦЗ
14
Янн Бодигер
ЦП
Главный тренер
Альваро Сервера
2
Луис Перес
ПЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
13
Роберто
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
21
Мичел
ЦП
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
1
Давид Жиль
ВР
29
Карлос Акапо
ПЗ
3
Марк Баро
ЦЗ
18
Хон Гарридо
ОП
6
Хорхе Помбо
АП
4
Педро Алкала
ЦЗ
14
Янн Бодигер
ЦП
Остались в запасе
2
Луис Перес
ПЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
13
Роберто
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
21
Мичел
ЦП
Главный тренер
Альваро Сервера
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Кадис - Вальядолид
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Информация о матче
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