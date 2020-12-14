Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Кадис
Сельта - Кадис: обзор матча 14 декабря 2020
Сельта
14.12.2020, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 13 тур
4 : 0
Завершен
Кадис
6'
Нолито
31'
Я. Аспас (П)
43'
Ф. Бельтран
45+1'
Б. Мендес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Кадис
Замена
Х. Фонтан
️️️️
Б. Мендес
77'
70'
Замена
Э. Лосано
️️️️
А. Негредо
70'
Замена
Ф. Малбашич
️️️️
А. Хименес
69'
Замена
Х. Гарридо
️️️️
Й. Йонссон
Замена
О. Йокушлу
️️️️
Д. Суарес
67'
Замена
М. Баэса
️️️️
Р. Тапиа
67'
59'
Желтая карточка
М. Мауро
Желтая карточка
Н. Араужо
57'
Желтая карточка
Д. Суарес
54'
46'
Замена
Х. Помбо
️️️️
И. Альехо
46'
Замена
Х. Искьердо
️️️️
Л. Эспино
ГОЛ! 4:0!
Б. Мендес
Пас отдал
Д. Суарес
45'
+1
ГОЛ! 3:0!
Ф. Бельтран
Пас отдал
Я. Аспас
43'
Замена
Ф. Бельтран
️️️️
С. Мина
34'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Я. Аспас
31'
ГОЛ! 1:0!
Нолито
Пас отдал
Я. Аспас
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
4
Денис Суарес
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
3
Нолито
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
18
Маркос Мауро
ЦЗ
3
Фали
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
8
Алекс
АП
14
Иван Альехо
ПВ
21
Альваро Негредо
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Сельта
35
Альваро Фернандес
ВР
25
Иван Вильяр
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
22
Мигель Родригес
ПВ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
16
Кала
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
20
Хайро Искьердо
ЛВ
18
Хон Гарридо
ОП
14
Янн Бодигер
ЦП
6
Хорхе Помбо
АП
29
Филип Малбашич
ПВ
25
Сальви Санчес
ПВ
23
Нано Меса
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
4-1-2-3
36
Бланко
15
Оласа
14
Араужо
4
Айду
22
Мальо
13
Тапиа
4
Суарес
10
Мендес
77
Мина
10
Аспас
3
Нолито
4-1-3-2
23
Ледесма
20
Карселен
18
Мауро
3
Фали
18
Эспино
16
Йонссон
14
Альехо
8
Алекс
80
Переа
20
Хименес
21
Негредо
10
Мендес
3
Фонтан
3
Фонтан
10
Мендес
13
Тапиа
8
Баэса
8
Баэса
13
Тапиа
77
Мина
8
Бельтран
8
Бельтран
77
Мина
4
Суарес
5
Йокушлу
5
Йокушлу
4
Суарес
20
Хименес
29
Малбашич
29
Малбашич
20
Хименес
16
Йонссон
18
Гарридо
18
Гарридо
16
Йонссон
18
Эспино
20
Искьердо
20
Искьердо
18
Эспино
14
Альехо
6
Помбо
6
Помбо
14
Альехо
21
Негредо
11
Лосано
11
Лосано
21
Негредо
Остались в запасе
Сельта
Кадис
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
22
Мигель Родригес
ПВ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
35
Альваро Фернандес
ВР
25
Иван Вильяр
ВР
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
Главный тренер
Оскар Гарсия
25
Сальви Санчес
ПВ
29
Карлос Акапо
ПЗ
1
Давид Жиль
ВР
16
Кала
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
14
Янн Бодигер
ЦП
23
Нано Меса
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Остались в запасе
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
22
Мигель Родригес
ПВ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
35
Альваро Фернандес
ВР
25
Иван Вильяр
ВР
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
Остались в запасе
25
Сальви Санчес
ПВ
29
Карлос Акапо
ПЗ
1
Давид Жиль
ВР
16
Кала
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
14
Янн Бодигер
ЦП
23
Нано Меса
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Главный тренер
Альваро Сервера
Статистика матча Сельта - Кадис
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Информация о матче
Стадион:
Балаидос
Новости команд
Все
Сельта
Кадис
Примера. «Реал» добился волевой победы над «Сельтой» (2:1), Мбаппе не реализовал пенальти
22 ноября
1
«Реал» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Реала» и «Сельты» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Мостовой вспомнил, как он с Карпиным силой вливал алкоголь в легенду «Реала» и «Челси»
15 ноября
7
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Примера. «Реал» добился волевой победы над «Сельтой» (2:1), Мбаппе не реализовал пенальти
22 ноября
1
«Реал» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Реала» и «Сельты» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Мостовой вспомнил, как он с Карпиным силой вливал алкоголь в легенду «Реала» и «Челси»
15 ноября
7
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Экс-полузащитник «Ливерпуля» и «Милана» закончил карьеру в 32 года
29 августа
1
Названа проблема, которая пока мешает переходу Кравцова в «Локомотив»
12 июля
4
Воспитанник «Зенита» откажется от испанского клуба ради перехода в «Локомотив»
3 июля
7
Клуб Сегунды предложил российскому хавбеку контракт на 3 года
21 июня
7
Защитник «Сочи» перейдет в испанский клуб
2025.12.08 13:21
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+