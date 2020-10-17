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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Кадис
Реал - Кадис: обзор матча 17 октября 2020
Реал
17.10.2020, суббота, 19:30
Испания. Примера, 6 тур
0 : 1
Завершен
Кадис
16'
Э. Лосано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Кадис
Желтая карточка
Э. Милитао
90'
+2
86'
Замена
А. Фернандес
️️️️
Алекс
86'
Замена
Х. Искьердо
️️️️
Й. Йонссон
81'
Замена
А. Хименес
️️️️
А. Негредо
Замена
Л. Йович
️️️️
Т. Кроос
78'
76'
Замена
Х. Гарридо
️️️️
Х. Мари
46'
Замена
Ф. Малбашич
️️️️
Э. Лосано
Замена
М. Асенсио
️️️️
Л. Васкес
46'
Замена
Каземиро
️️️️
Л. Модрич
46'
Замена
Э. Милитао
️️️️
С. Рамос
46'
Замена
Ф. Вальверде
️️️️
Иско
46'
Желтая карточка
С. Рамос
34'
16'
ГОЛ! 0:1!
Э. Лосано
Пас отдал
А. Негредо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
20
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
3
Фали
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
6
Хосе Мари
ОП
8
Алекс
АП
25
Сальви Санчес
ПВ
21
Альваро Негредо
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
11
Родриго
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
4
Педро Алкала
ЦЗ
20
Хайро Искьердо
ЛВ
80
Альберто Переа
ЛВ
18
Хон Гарридо
ОП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
14
Янн Бодигер
ЦП
6
Хорхе Помбо
АП
14
Иван Альехо
ПВ
29
Филип Малбашич
ПВ
23
Нано Меса
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
4-2-3-1
1
Куртуа
12
Марсело
93
Рамос
19
Варан
6
Начо
20
Модрич
8
Кроос
7
Винисиус
22
Иско
17
Васкес
9
Бензема
4-2-2-2
23
Ледесма
29
Акапо
3
Фали
16
Кала
18
Эспино
16
Йонссон
6
Хосе Мари
25
Санчес
8
Алекс
11
Лосано
21
Негредо
17
Васкес
10
Асенсио
10
Асенсио
17
Васкес
93
Рамос
3
Милитао
3
Милитао
93
Рамос
20
Модрич
5
Каземиро
5
Каземиро
20
Модрич
22
Иско
8
Вальверде
8
Вальверде
22
Иско
8
Кроос
9
Йович
9
Йович
8
Кроос
11
Лосано
29
Малбашич
29
Малбашич
11
Лосано
16
Йонссон
20
Искьердо
20
Искьердо
16
Йонссон
6
Хосе Мари
18
Гарридо
18
Гарридо
6
Хосе Мари
8
Алекс
17
Фернандес
17
Фернандес
8
Алекс
21
Негредо
20
Хименес
20
Хименес
21
Негредо
Остались в запасе
Реал
Кадис
11
Родриго
ПВ
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
Главный тренер
Зинедин Зидан
1
Давид Жиль
ВР
14
Иван Альехо
ПВ
80
Альберто Переа
ЛВ
6
Хорхе Помбо
АП
4
Педро Алкала
ЦЗ
14
Янн Бодигер
ЦП
23
Нано Меса
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Остались в запасе
11
Родриго
ПВ
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
Остались в запасе
1
Давид Жиль
ВР
14
Иван Альехо
ПВ
80
Альберто Переа
ЛВ
6
Хорхе Помбо
АП
4
Педро Алкала
ЦЗ
14
Янн Бодигер
ЦП
23
Нано Меса
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Альваро Сервера
Статистика матча Реал - Кадис
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Информация о матче
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