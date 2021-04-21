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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Кадис - Реал
Кадис - Реал: обзор матча 21 апреля 2021
Кадис
21.04.2021, среда, 23:00
Испания. Примера, 31 тур
0 : 3
Завершен
Реал
30'
К. Бензема (П)
33'
А. Одриосола
40'
К. Бензема
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кадис - Реал
Желтая карточка
К. Акапо
90'
+2
74'
Замена
М. Диас
️️️️
К. Бензема
74'
Замена
М. Гутьеррес
️️️️
Марсело
68'
Желтая карточка
Марсело
Замена
И. Альехо
️️️️
Л. Эспино
65'
61'
Замена
Иско
️️️️
А. Одриосола
61'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Винисиус
60'
Замена
Д. Карвахаль
️️️️
Р. Варан
46'
Желтая карточка
Начо
Замена
К. Акапо
️️️️
И. Карселен
46'
Замена
Э. Лосано
️️️️
С. Санчес
46'
Замена
И. Шапоньич
️️️️
А. Негредо
46'
Замена
Кала
️️️️
Х. Мари
46'
Желтая карточка
Й. Йонссон
41'
40'
ГОЛ! 0:3!
К. Бензема
Пас отдал
Каземиро
33'
ГОЛ! 0:2!
А. Одриосола
Пас отдал
К. Бензема
30'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Бензема
Желтая карточка
И. Карселен
29'
22'
Желтая карточка
Р. Варан
Желтая карточка
С. Санчес
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
3
Фали
ЦЗ
18
Маркос Мауро
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
20
Хайро Искьердо
ЛП
16
Йенс Йонссон
ЦП
6
Хосе Мари
ЦП
25
Сальви Санчес
ПП
21
Альваро Негредо
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПАЗ
7
Винисиус
ЛВ
8
Антонио Бланко
ЦП
5
Каземиро
ЦП
11
Родриго
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
4
Алекс Мартин
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
18
Хон Гарридо
ОП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
6
Хорхе Помбо
АП
14
Иван Альехо
ПВ
29
Филип Малбашич
ПВ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
22
Иско
АП
11
Серхио Аррибас
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
4-4-2
23
Ледесма
18
Эспино
3
Фали
18
Мауро
20
Карселен
20
Искьердо
16
Йонссон
6
Хосе Мари
25
Санчес
19
Собрино
21
Негредо
4-1-2-2-1
1
Куртуа
3
Милитао
19
Варан
6
Начо
12
Марсело
20
Одриосола
8
Бланко
5
Каземиро
11
Родриго
7
Винисиус
9
Бензема
6
Хосе Мари
16
Кала
16
Кала
6
Хосе Мари
20
Карселен
29
Акапо
29
Акапо
20
Карселен
18
Эспино
14
Альехо
14
Альехо
18
Эспино
21
Негредо
8
Шапоньич
8
Шапоньич
21
Негредо
25
Санчес
11
Лосано
11
Лосано
25
Санчес
12
Марсело
3
Гутьеррес
3
Гутьеррес
12
Марсело
19
Варан
14
Карвахаль
14
Карвахаль
19
Варан
20
Одриосола
22
Иско
22
Иско
20
Одриосола
7
Винисиус
10
Асенсио
10
Асенсио
7
Винисиус
9
Бензема
9
Диас
9
Диас
9
Бензема
Остались в запасе
Кадис
Реал
4
Алекс Мартин
ЦЗ
1
Давид Жиль
ВР
4
Педро Алкала
ЦЗ
18
Хон Гарридо
ОП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
6
Хорхе Помбо
АП
29
Филип Малбашич
ПВ
Главный тренер
Альваро Сервера
23
Виктор Чуст
ЦЗ
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
11
Серхио Аррибас
ПВ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
4
Алекс Мартин
ЦЗ
1
Давид Жиль
ВР
4
Педро Алкала
ЦЗ
18
Хон Гарридо
ОП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
6
Хорхе Помбо
АП
29
Филип Малбашич
ПВ
Остались в запасе
23
Виктор Чуст
ЦЗ
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
11
Серхио Аррибас
ПВ
Главный тренер
Альваро Сервера
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Кадис - Реал
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Нуэво Мирандилья
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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