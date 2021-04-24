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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Кадис
Вальядолид - Кадис: обзор матча 24 апреля 2021
Вальядолид
24.04.2021, суббота, 17:15
Испания. Примера, 32 тур
1 : 1
Завершен
Кадис
14'
О. Плано
64'
Кала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Кадис
88'
Замена
А. Негредо
️️️️
И. Альехо
88'
Замена
Х. Мари
️️️️
Х. Гарридо
83'
Желтая карточка
И. Альехо
Желтая карточка
Р. Алькарас
81'
Замена
К. Кодро
️️️️
Ш. Вайссман
79'
Замена
В. Рубио
️️️️
Ф. Орельяна
79'
Замена
Р. Меса
️️️️
М. Андре
67'
Замена
С. Гвардиола
️️️️
Мичел
67'
64'
ГОЛ! 1:1!
Кала
60'
Желтая карточка
Фали
59'
Замена
Р. Собрино
️️️️
Х. Помбо
58'
Замена
И. Карселен
️️️️
Л. Эспино
58'
Замена
Фали
️️️️
А. Фернандес
27'
Желтая карточка
Л. Эспино
ГОЛ! 1:0!
О. Плано
Пас отдал
Ш. Вайссман
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
13
Роберто
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
21
Мичел
ЦП
4
Рубен Алькарас
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
20
Оскар Плано
ПВ
19
Шон Вайссман
ЦФ
10
Маркос Андре
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
18
Маркос Мауро
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
18
Хон Гарридо
ОП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
6
Хорхе Помбо
АП
14
Иван Альехо
ПВ
29
Филип Малбашич
ПВ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
22
Кико
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
19
Тони Вилья
ЛВ
7
Жота
ЛВ
16
Роке Меса
ЦП
6
Феде
ЦП
19
Кенан Кодро
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Кадис
1
Хуан Флере
ВР
1
Давид Жиль
ВР
4
Алекс Мартин
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
3
Фали
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
20
Хайро Искьердо
ЛВ
6
Хосе Мари
ОП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
4-2-2-2
13
Роберто
15
Оласа
12
Фернандес
5
Эль-Ямик
2
Перес
21
Мичел
4
Алькарас
14
Орельяна
20
Плано
10
Андре
19
Вайссман
4-1-1-3-1
23
Ледесма
29
Акапо
18
Мауро
16
Кала
18
Эспино
18
Гарридо
17
Фернандес
29
Малбашич
6
Помбо
14
Альехо
11
Лосано
10
Андре
16
Меса
16
Меса
10
Андре
14
Орельяна
20
Рубио
20
Рубио
14
Орельяна
19
Вайссман
19
Кодро
19
Кодро
19
Вайссман
21
Мичел
14
Гвардиола
14
Гвардиола
21
Мичел
17
Фернандес
3
Фали
3
Фали
17
Фернандес
18
Эспино
20
Карселен
20
Карселен
18
Эспино
18
Гарридо
6
Хосе Мари
6
Хосе Мари
18
Гарридо
6
Помбо
19
Собрино
19
Собрино
6
Помбо
14
Альехо
21
Негредо
21
Негредо
14
Альехо
Остались в запасе
Вальядолид
Кадис
1
Жорди Масип
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
22
Кико
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
6
Феде
ЦП
19
Тони Вилья
ЛВ
7
Жота
ЛВ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
1
Хуан Флере
ВР
4
Алекс Мартин
ЦЗ
1
Давид Жиль
ВР
4
Педро Алкала
ЦЗ
20
Хайро Искьердо
ЛВ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Остались в запасе
1
Жорди Масип
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
22
Кико
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
6
Феде
ЦП
19
Тони Вилья
ЛВ
7
Жота
ЛВ
Остались в запасе
1
Хуан Флере
ВР
4
Алекс Мартин
ЦЗ
1
Давид Жиль
ВР
4
Педро Алкала
ЦЗ
20
Хайро Искьердо
ЛВ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Главный тренер
Альваро Сервера
Статистика матча Вальядолид - Кадис
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Информация о матче
Стадион:
Хосе Соррилья
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