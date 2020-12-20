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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Кадис - Хетафе
Кадис - Хетафе: обзор матча 20 декабря 2020
Кадис
20.12.2020, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 14 тур
0 : 2
Завершен
Хетафе
33'
К. Эрнандес
90+4'
Н. Максимович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кадис - Хетафе
90'
+4
ГОЛ! 0:2!
Н. Максимович
Пас отдал
А. Ньом
90'
+1
Желтая карточка
Р. Янес
Замена
Ф. Малбашич
️️️️
Алекс
89'
82'
Замена
Д. Тимор
️️️️
К. Эрнандес
74'
Желтая карточка
М. Оливера
74'
Замена
Э. Унал
️️️️
Анхель
Замена
А. Хименес
️️️️
С. Санчес
66'
Замена
Фали
️️️️
Л. Эспино
66'
Замена
Э. Лосано
️️️️
А. Негредо
66'
64'
Желтая карточка
А. Ньом
57'
Желтая карточка
Э. Кабако
42'
Желтая карточка
М. Кукурелья
39'
Желтая карточка
К. Эрнандес
33'
ГОЛ! 0:1!
К. Эрнандес
Пас отдал
М. Кукурелья
Желтая карточка
Кала
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
20
Хайро Искьердо
ЛВ
80
Альберто Переа
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
8
Алекс
АП
25
Сальви Санчес
ПВ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Хетафе
1
Рубен Янес
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
9
Анхель
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Кадис
1
Хуан Флере
ВР
1
Давид Жиль
ВР
3
Фали
ЦЗ
18
Маркос Мауро
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
18
Хон Гарридо
ОП
6
Хорхе Помбо
АП
14
Иван Альехо
ПВ
29
Филип Малбашич
ПВ
20
Альваро Хименес
ЦФ
23
Нано Меса
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
18
Анте Палаверса
ЦП
21
Сабит Абдулай
ЦП
21
Abdoulay Diaby
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
30
Джон Финн
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
20
Энес Унал
ЦФ
4-1-3-2
23
Ледесма
18
Эспино
4
Алкала
16
Кала
20
Карселен
16
Йонссон
80
Переа
8
Алекс
25
Санчес
21
Негредо
20
Искьердо
3-2-2-2
1
Янес
17
Оливера
23
Кабако
2
Джене
12
Ньом
17
Кукурелья
88
Максимович
8
Арамбарри
9
Эрнандес
9
Анхель
18
Эспино
3
Фали
3
Фали
18
Эспино
8
Алекс
29
Малбашич
29
Малбашич
8
Алекс
25
Санчес
20
Хименес
20
Хименес
25
Санчес
21
Негредо
11
Лосано
11
Лосано
21
Негредо
9
Эрнандес
24
Тимор
24
Тимор
9
Эрнандес
9
Анхель
20
Унал
20
Унал
9
Анхель
Остались в запасе
Кадис
Хетафе
1
Хуан Флере
ВР
1
Давид Жиль
ВР
18
Маркос Мауро
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
6
Хорхе Помбо
АП
18
Хон Гарридо
ОП
14
Иван Альехо
ПВ
23
Нано Меса
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
30
Джон Финн
ЦФ
18
Анте Палаверса
ЦП
21
Сабит Абдулай
ЦП
13
Давид Сорья
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
21
Abdoulay Diaby
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
1
Хуан Флере
ВР
1
Давид Жиль
ВР
18
Маркос Мауро
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
6
Хорхе Помбо
АП
18
Хон Гарридо
ОП
14
Иван Альехо
ПВ
23
Нано Меса
ЦФ
Остались в запасе
30
Джон Финн
ЦФ
18
Анте Палаверса
ЦП
21
Сабит Абдулай
ЦП
13
Давид Сорья
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
21
Abdoulay Diaby
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Кадис - Хетафе
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Информация о матче
Стадион:
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