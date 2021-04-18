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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Кадис - Сельта
Кадис - Сельта: обзор матча 18 апреля 2021
Кадис
18.04.2021, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 33 тур
0 : 0
Завершен
Сельта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кадис - Сельта
Замена
Х. Гарридо
️️️️
Х. Мари
84'
79'
Замена
А. Солари
️️️️
Д. Суарес
Замена
Х. Искьердо
️️️️
Ф. Малбашич
68'
Замена
И. Альехо
️️️️
С. Санчес
68'
67'
Замена
М. Баэса
️️️️
Ф. Феррейра
67'
Замена
Ф. Бельтран
️️️️
Нолито
Замена
Э. Лосано
️️️️
А. Негредо
60'
57'
Замена
Х. Фонтан
️️️️
Н. Араужо
29'
Желтая карточка
Д. Мурильо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
18
Маркос Мауро
ЦЗ
3
Фали
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
6
Хосе Мари
ОП
29
Филип Малбашич
ПВ
25
Сальви Санчес
ПВ
19
Рубен Собрино
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
4
Денис Суарес
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
3
Нолито
ЦФ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Кадис
13
Хуанхо Гарранчо
ВР
1
Давид Жиль
ВР
4
Педро Алкала
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
20
Хайро Искьердо
ЛВ
18
Хон Гарридо
ОП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
6
Хорхе Помбо
АП
14
Иван Альехо
ПВ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Сельта
1
Патрик Секейра
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
23
Аугусто Солари
ПВ
4-2-2-2
23
Ледесма
18
Эспино
18
Мауро
3
Фали
20
Карселен
16
Йонссон
6
Хосе Мари
29
Малбашич
25
Санчес
21
Негредо
19
Собрино
4-1-2-3
25
Вильяр
22
Мальо
14
Араужо
24
Мурильо
24
Мартин
13
Тапиа
10
Мендес
4
Суарес
10
Аспас
14
Феррейра
3
Нолито
6
Хосе Мари
18
Гарридо
18
Гарридо
6
Хосе Мари
29
Малбашич
20
Искьердо
20
Искьердо
29
Малбашич
25
Санчес
14
Альехо
14
Альехо
25
Санчес
21
Негредо
11
Лосано
11
Лосано
21
Негредо
14
Араужо
3
Фонтан
3
Фонтан
14
Араужо
3
Нолито
8
Бельтран
8
Бельтран
3
Нолито
14
Феррейра
8
Баэса
8
Баэса
14
Феррейра
4
Суарес
23
Солари
23
Солари
4
Суарес
Остались в запасе
Кадис
Сельта
13
Хуанхо Гарранчо
ВР
1
Давид Жиль
ВР
4
Педро Алкала
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
17
Аугусто Фернандес
ЦП
6
Хорхе Помбо
АП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
1
Патрик Секейра
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Остались в запасе
13
Хуанхо Гарранчо
ВР
1
Давид Жиль
ВР
4
Педро Алкала
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
17
Аугусто Фернандес
ЦП
6
Хорхе Помбо
АП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Остались в запасе
1
Патрик Секейра
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
Главный тренер
Альваро Сервера
Главный тренер
Оскар Гарсия
Статистика матча Кадис - Сельта
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Стадион:
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