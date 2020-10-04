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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Кадис - Гранада
Кадис - Гранада: обзор матча 04 октября 2020
Кадис
04.10.2020, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 5 тур
1 : 1
Завершен
Гранада
48'
И. Альехо
27'
Х. Санчес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кадис - Гранада
90'
+3
Замена
Л. Суарес
️️️️
А. Пуэртас
Замена
Ф. Малбашич
️️️️
Э. Лосано
90'
88'
Замена
Д. Дуарте
️️️️
Л. Милья
Замена
А. Фернандес
️️️️
С. Санчес
77'
62'
Замена
Д. Мачис
️️️️
Р. Кенеди
62'
Замена
Р. Сольдадо
️️️️
Х. Молина
Желтая карточка
Л. Эспино
60'
56'
Желтая карточка
Р. Кенеди
53'
Желтая карточка
Х. Санчес
ГОЛ! 1:1!
И. Альехо
Пас отдал
А. Хименес
48'
Замена
А. Хименес
️️️️
Х. Помбо
46'
Замена
А. Переа
️️️️
Х. Мари
46'
Желтая карточка
Х. Мари
45'
27'
ГОЛ! 0:1!
Х. Санчес
Пас отдал
Р. Кенеди
Замена
И. Альехо
️️️️
И. Карселен
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
18
Маркос Мауро
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
6
Хосе Мари
ОП
8
Алекс
АП
6
Хорхе Помбо
АП
25
Сальви Санчес
ПВ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Гранада
1
Руй Силва
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
6
Луис Милья
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Кадис
1
Альберто Сифуэнтес
ВР
1
Давид Жиль
ВР
3
Марк Баро
ЦЗ
3
Фали
ЦЗ
28
Сатердей Эримуя
ЦЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
18
Хон Гарридо
ОП
14
Янн Бодигер
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
14
Иван Альехо
ПВ
29
Филип Малбашич
ПВ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Гранада
24
Жоау Кошта
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
12
Рамон Азиз
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
19
Феде Вико
АП
29
Альберто Соро
ПВ
97
Луис Суарес
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
4-2-3-1
23
Ледесма
18
Эспино
18
Мауро
16
Кала
20
Карселен
16
Йонссон
6
Хосе Мари
8
Алекс
6
Помбо
25
Санчес
11
Лосано
4-1-2-2-1
1
Силва
20
Фулкье
24
Вальехо
5
Санчес
21
Нева
25
Гоналон
6
Милья
21
Эррера
7
Пуэртас
29
Кенеди
19
Молина
20
Карселен
14
Альехо
14
Альехо
20
Карселен
6
Хосе Мари
80
Переа
80
Переа
6
Хосе Мари
11
Лосано
29
Малбашич
29
Малбашич
11
Лосано
25
Санчес
17
Фернандес
17
Фернандес
25
Санчес
6
Помбо
20
Хименес
20
Хименес
6
Помбо
7
Пуэртас
97
Суарес
97
Суарес
7
Пуэртас
29
Кенеди
11
Мачис
11
Мачис
29
Кенеди
6
Милья
22
Дуарте
22
Дуарте
6
Милья
19
Молина
9
Сольдадо
9
Сольдадо
19
Молина
Остались в запасе
Кадис
Гранада
3
Марк Баро
ЦЗ
18
Хон Гарридо
ОП
3
Фали
ЦЗ
28
Сатердей Эримуя
ЦЗ
1
Альберто Сифуэнтес
ВР
1
Давид Жиль
ВР
14
Янн Бодигер
ЦП
Главный тренер
Альваро Сервера
16
Виктор Диас
ПЗ
29
Альберто Соро
ПВ
24
Жоау Кошта
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
12
Рамон Азиз
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
19
Феде Вико
АП
Главный тренер
Диего Мартинес
Остались в запасе
3
Марк Баро
ЦЗ
18
Хон Гарридо
ОП
3
Фали
ЦЗ
28
Сатердей Эримуя
ЦЗ
1
Альберто Сифуэнтес
ВР
1
Давид Жиль
ВР
14
Янн Бодигер
ЦП
Остались в запасе
16
Виктор Диас
ПЗ
29
Альберто Соро
ПВ
24
Жоау Кошта
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
12
Рамон Азиз
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
19
Феде Вико
АП
Главный тренер
Альваро Сервера
Главный тренер
Диего Мартинес
Статистика матча Кадис - Гранада
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Альберола Рохас
Стадион:
Нуэво Мирандилья
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