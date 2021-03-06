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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Кадис - Эйбар
Кадис - Эйбар: обзор матча 06 марта 2021
Кадис
06.03.2021, суббота, 20:30
Испания. Примера, 26 тур
1 : 0
Завершен
Эйбар
40'
А. Негредо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кадис - Эйбар
Желтая карточка
Х. Искьердо
90'
+7
80'
Замена
Ресио
️️️️
П. Диоп
Замена
Х. Искьердо
️️️️
И. Карселен
80'
79'
Замена
Й. Муто
️️️️
Кике
Замена
Э. Лосано
️️️️
А. Негредо
74'
Замена
Фали
️️️️
Х. Мари
74'
Замена
Х. Гарридо
️️️️
Й. Йонссон
74'
68'
Замена
К. Родригес
️️️️
П. Леон
68'
Замена
А. Гарсия
️️️️
Э. Экспозито
Замена
А. Переа
️️️️
С. Санчес
63'
57'
Пенальти не реализован!
М. Дмитрович
Желтая карточка
Х. Мари
51'
ГОЛ! 1:0!
А. Негредо
Пас отдал
Л. Эспино
40'
34'
Желтая карточка
Х. Анхель
17'
Желтая карточка
С. Энрих
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
18
Маркос Мауро
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
6
Хосе Мари
ОП
8
Алекс
АП
25
Сальви Санчес
ПВ
19
Рубен Собрино
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
19
Кике
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
3
Фали
ЦЗ
4
Алекс Мартин
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
20
Хайро Искьердо
ЛВ
80
Альберто Переа
ЛВ
18
Хон Гарридо
ОП
6
Хорхе Помбо
АП
14
Иван Альехо
ПВ
29
Филип Малбашич
ПВ
11
Энтони Лосано
ЦФ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
13
Кевин Родригес
ЛЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
24
Алеш Гарсия
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
36
Ресио
ЦП
7
Кике
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
4-2-2-2
23
Ледесма
18
Эспино
18
Мауро
16
Кала
20
Карселен
16
Йонссон
6
Хосе Мари
8
Алекс
25
Санчес
21
Негредо
19
Собрино
4-1-1-2-2
13
Дмитрович
24
Посо
15
Оливейра
23
Арбилья
3
Анхель
18
Диоп
8
Экспозито
14
Леон
17
Хиль
9
Энрих
19
Кике
6
Хосе Мари
3
Фали
3
Фали
6
Хосе Мари
16
Йонссон
18
Гарридо
18
Гарридо
16
Йонссон
20
Карселен
20
Искьердо
20
Искьердо
20
Карселен
25
Санчес
80
Переа
80
Переа
25
Санчес
21
Негредо
11
Лосано
11
Лосано
21
Негредо
14
Леон
13
Родригес
13
Родригес
14
Леон
8
Экспозито
24
Гарсия
24
Гарсия
8
Экспозито
18
Диоп
36
Ресио
36
Ресио
18
Диоп
19
Кике
11
Муто
11
Муто
19
Кике
Остались в запасе
Кадис
Эйбар
1
Давид Жиль
ВР
4
Алекс Мартин
ЦЗ
6
Хорхе Помбо
АП
14
Иван Альехо
ПВ
29
Филип Малбашич
ПВ
4
Педро Алкала
ЦЗ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
55
Рафа Соареш
ЛЗ
13
Йоель Родригес
ВР
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
14
Такаши Инуи
ЛВ
7
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
1
Давид Жиль
ВР
4
Алекс Мартин
ЦЗ
6
Хорхе Помбо
АП
14
Иван Альехо
ПВ
29
Филип Малбашич
ПВ
4
Педро Алкала
ЦЗ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Остались в запасе
55
Рафа Соареш
ЛЗ
13
Йоель Родригес
ВР
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
14
Такаши Инуи
ЛВ
7
Кике
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Кадис - Эйбар
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
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