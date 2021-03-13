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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Кадис
Алавес - Кадис: обзор матча 13 марта 2021
Алавес
13.03.2021, суббота, 16:00
Испания. Примера, 27 тур
1 : 1
Завершен
Кадис
36'
Хоселу (П)
81'
Алекс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Кадис
90'
+2
Желтая карточка
И. Шапоньич
90'
+2
Замена
Х. Гарридо
️️️️
Кала
90'
+1
Замена
Х. Искьердо
️️️️
А. Переа
Замена
П. Понс
️️️️
Ф. Пельистри
85'
83'
Замена
Ф. Малбашич
️️️️
Р. Собрино
83'
Замена
И. Шапоньич
️️️️
А. Негредо
Вторая желтая
М. Гарсия
81'
81'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Алекс
Желтая карточка
М. Гарсия
80'
Замена
И. Кордоба
️️️️
Э. Мендес
79'
74'
Желтая карточка
Фали
Желтая карточка
Т. Пина
70'
Замена
Лукас
️️️️
Л. Риоха
65'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Хоселу
36'
34'
Желтая карточка
С. Санчес
6'
Замена
С. Санчес
️️️️
М. Мауро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
17
Томас Пина
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
28
Факундо Пельистри
ПВ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
18
Маркос Мауро
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
3
Фали
ЦЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
6
Хосе Мари
ОП
8
Алекс
АП
21
Альваро Негредо
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
5
Тачи
ЦЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
18
Бурги
ЛВ
8
Пере Понс
ОП
6
Родриго Батталья
ЦП
24
Хота
ПВ
16
Дейверсон
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Кадис
1
Хуан Флере
ВР
1
Давид Жиль
ВР
4
Алекс Мартин
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
20
Хайро Искьердо
ЛВ
18
Хон Гарридо
ОП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
6
Хорхе Помбо
АП
25
Сальви Санчес
ПВ
14
Иван Альехо
ПВ
29
Филип Малбашич
ПВ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
4-3-2-1
1
Пачеко
5
Дуарте
5
Лагвардия
24
Лежен
20
Агиррегабирия
17
Пина
19
Гарсия
7
Мендес
11
Риоха
28
Пельистри
13
Хоселу
4-2-2-2
23
Ледесма
18
Мауро
16
Кала
3
Фали
18
Эспино
16
Йонссон
6
Хосе Мари
8
Алекс
80
Переа
19
Собрино
21
Негредо
28
Пельистри
8
Понс
8
Понс
28
Пельистри
7
Мендес
14
Кордоба
14
Кордоба
7
Мендес
11
Риоха
7
Лукас
7
Лукас
11
Риоха
16
Кала
18
Гарридо
18
Гарридо
16
Кала
80
Переа
20
Искьердо
20
Искьердо
80
Переа
18
Мауро
25
Санчес
25
Санчес
18
Мауро
19
Собрино
29
Малбашич
29
Малбашич
19
Собрино
21
Негредо
8
Шапоньич
8
Шапоньич
21
Негредо
Остались в запасе
Алавес
Кадис
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
5
Тачи
ЦЗ
6
Родриго Батталья
ЦП
17
Борха Сайнс
ЛВ
18
Бурги
ЛВ
24
Хота
ПВ
16
Дейверсон
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
1
Хуан Флере
ВР
4
Алекс Мартин
ЦЗ
1
Давид Жиль
ВР
4
Педро Алкала
ЦЗ
17
Аугусто Фернандес
ЦП
6
Хорхе Помбо
АП
14
Иван Альехо
ПВ
Главный тренер
Альваро Сервера
Остались в запасе
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
5
Тачи
ЦЗ
6
Родриго Батталья
ЦП
17
Борха Сайнс
ЛВ
18
Бурги
ЛВ
24
Хота
ПВ
16
Дейверсон
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Флере
ВР
4
Алекс Мартин
ЦЗ
1
Давид Жиль
ВР
4
Педро Алкала
ЦЗ
17
Аугусто Фернандес
ЦП
6
Хорхе Помбо
АП
14
Иван Альехо
ПВ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Главный тренер
Альваро Сервера
Статистика матча Алавес - Кадис
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Информация о матче
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