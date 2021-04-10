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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Кадис
Хетафе - Кадис: обзор матча 10 апреля 2021
Хетафе
10.04.2021, суббота, 15:00
Испания. Примера, 30 тур
0 : 1
Завершен
Кадис
64'
Д. Тимор (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Кадис
Желтая карточка
Х. Миранда
84'
Замена
Х. Миранда
️️️️
М. Оливера
84'
83'
Замена
Э. Лосано
️️️️
Р. Собрино
73'
Желтая карточка
Й. Йонссон
73'
Замена
Ф. Малбашич
️️️️
С. Санчес
72'
Замена
М. Мауро
️️️️
Фали
70'
Желтая карточка
Х. Мари
Замена
Д. Суарес
️️️️
А. Ньом
70'
Замена
Ф. Портильо
️️️️
Н. Максимович
70'
64'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Тимор
Желтая карточка
М. Арамбарри
62'
61'
Замена
Х. Искьердо
️️️️
А. Переа
60'
Замена
И. Альехо
️️️️
А. Негредо
Замена
Анхель
️️️️
Т. Кубо
51'
Желтая карточка
Х. Мата
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
24
Давид Тимор
ОП
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПВ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
3
Фали
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
6
Хосе Мари
ОП
25
Сальви Санчес
ПВ
21
Альваро Негредо
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Хетафе
1
Рубен Янес
ВР
40
Аманкваа Акуругу
ЛЗ
5
Чема
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
11
Хосете Миранда
ЛВ
21
Сабит Абдулай
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
39
Мамор Ньянг
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
4
Педро Алкала
ЦЗ
18
Маркос Мауро
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
20
Хайро Искьердо
ЛВ
18
Хон Гарридо
ОП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
6
Хорхе Помбо
АП
14
Иван Альехо
ПВ
29
Филип Малбашич
ПВ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Сорья
17
Кукурелья
17
Оливера
2
Джене
12
Ньом
24
Тимор
88
Максимович
8
Арамбарри
10
Аленья
14
Кубо
17
Мата
4-2-2-2
23
Ледесма
20
Карселен
3
Фали
16
Кала
18
Эспино
16
Йонссон
6
Хосе Мари
25
Санчес
80
Переа
19
Собрино
21
Негредо
17
Оливера
11
Миранда
11
Миранда
17
Оливера
12
Ньом
22
Суарес
22
Суарес
12
Ньом
88
Максимович
20
Портильо
20
Портильо
88
Максимович
14
Кубо
9
Анхель
9
Анхель
14
Кубо
3
Фали
18
Мауро
18
Мауро
3
Фали
80
Переа
20
Искьердо
20
Искьердо
80
Переа
21
Негредо
14
Альехо
14
Альехо
21
Негредо
25
Санчес
29
Малбашич
29
Малбашич
25
Санчес
19
Собрино
11
Лосано
11
Лосано
19
Собрино
Остались в запасе
Хетафе
Кадис
39
Мамор Ньянг
ЦФ
21
Сабит Абдулай
ЦП
40
Аманкваа Акуругу
ЛЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
1
Рубен Янес
ВР
5
Чема
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
Главный тренер
Пепе Бордалас
1
Давид Жиль
ВР
4
Педро Алкала
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
18
Хон Гарридо
ОП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
6
Хорхе Помбо
АП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Остались в запасе
39
Мамор Ньянг
ЦФ
21
Сабит Абдулай
ЦП
40
Аманкваа Акуругу
ЛЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
1
Рубен Янес
ВР
5
Чема
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
Остались в запасе
1
Давид Жиль
ВР
4
Педро Алкала
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
18
Хон Гарридо
ОП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
6
Хорхе Помбо
АП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Альваро Сервера
Статистика матча Хетафе - Кадис
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Информация о матче
Стадион:
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