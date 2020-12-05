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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Кадис - Барселона
Кадис - Барселона: обзор матча 05 декабря 2020
Кадис
05.12.2020, суббота, 23:00
Испания. Примера, 12 тур
2 : 1
Завершен
Барселона
8'
А. Хименес
63'
А. Негредо
57'
П. Алкала (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кадис - Барселона
86'
Желтая карточка
Ж. Альба
Замена
А. Фернандес
️️️️
Й. Йонссон
81'
Замена
И. Альехо
️️️️
Х. Искьердо
80'
Замена
Б. Адеканье
️️️️
А. Переа
80'
78'
Замена
М. Пьянич
️️️️
С. Бускетс
78'
Замена
Тринкау
️️️️
С. Дест
ГОЛ! 2:1!
А. Негредо
63'
Замена
А. Негредо
️️️️
А. Хименес
62'
61'
Желтая карточка
К. Лангле
57'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
П. Алкала
46'
Замена
У. Дембеле
️️️️
Ф. Коутиньо
46'
Замена
Педри
️️️️
О. Мингеса
Замена
П. Алкала
️️️️
М. Мауро
31'
ГОЛ! 1:0!
А. Хименес
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
3
Фали
ЦЗ
18
Маркос Мауро
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
20
Хайро Искьердо
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
14
Янн Бодигер
ЦП
8
Алекс
АП
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
21
Френки де Йонг
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
4
Педро Алкала
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
18
Хон Гарридо
ОП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
6
Хорхе Помбо
АП
14
Иван Альехо
ПВ
29
Филип Малбашич
ПВ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
23
Нано Меса
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Барселона
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
8
Педри
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
7
Тринкау
ЦФ
4-1-1-3-1
23
Ледесма
18
Эспино
3
Фали
18
Мауро
20
Карселен
16
Йонссон
14
Бодигер
20
Искьердо
8
Алекс
80
Переа
20
Хименес
4-1-1-2-2
1
тер Стеген
8
Дест
30
Мингеса
2
Лангле
18
Альба
5
Бускетс
21
де Йонг
10
Месси
11
Коутиньо
22
Брейтуэйт
7
Гризманн
20
Искьердо
14
Альехо
14
Альехо
20
Искьердо
18
Мауро
4
Алкала
4
Алкала
18
Мауро
16
Йонссон
17
Фернандес
17
Фернандес
16
Йонссон
80
Переа
11
Адеканье
11
Адеканье
80
Переа
20
Хименес
21
Негредо
21
Негредо
20
Хименес
30
Мингеса
8
Педри
8
Педри
30
Мингеса
5
Бускетс
15
Пьянич
15
Пьянич
5
Бускетс
11
Коутиньо
10
Дембеле
10
Дембеле
11
Коутиньо
8
Дест
7
Тринкау
7
Тринкау
8
Дест
Остались в запасе
Кадис
Барселона
1
Давид Жиль
ВР
29
Карлос Акапо
ПЗ
18
Хон Гарридо
ОП
6
Хорхе Помбо
АП
29
Филип Малбашич
ПВ
23
Нано Меса
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
1
Давид Жиль
ВР
29
Карлос Акапо
ПЗ
18
Хон Гарридо
ОП
6
Хорхе Помбо
АП
29
Филип Малбашич
ПВ
23
Нано Меса
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Остались в запасе
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
Главный тренер
Альваро Сервера
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Кадис - Барселона
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
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