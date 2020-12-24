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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Кадис
Бетис - Кадис: обзор матча 24 декабря 2020
Бетис
24.12.2020, четверг, 00:01
Испания. Примера, 15 тур
1 : 0
Завершен
Кадис
71'
Г. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Кадис
Замена
Л. Морон
️️️️
А. Санабрия
84'
Замена
К. Тельо
️️️️
Хоакин
75'
ГОЛ! 1:0!
Г. Родригес
Пас отдал
Д. Лайнес
71'
67'
Замена
Х. Гарридо
️️️️
Фали
67'
Замена
Х. Искьердо
️️️️
С. Санчес
65'
Замена
Алекс
️️️️
А. Переа
Замена
Д. Лайнес
️️️️
А. Руйбаль
64'
Желтая карточка
А. Санабрия
58'
52'
Замена
Э. Лосано
️️️️
Ф. Малбашич
37'
Желтая карточка
Ф. Малбашич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Жоэль
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
2
Гидо Родригес
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
17
Хоакин
ПВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
3
Фали
ЦЗ
18
Маркос Мауро
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
29
Филип Малбашич
ПВ
25
Сальви Санчес
ПВ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Бетис
13
Даниэль Ребольо
ВР
1
Дани Мартин
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
2
Фран Дельгадо
ЦЗ
5
Джеованни Барба
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Родри
АП
16
Диего Лайнес
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
3
Марк Баро
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
20
Хайро Искьердо
ЛВ
18
Хон Гарридо
ОП
14
Янн Бодигер
ЦП
6
Хорхе Помбо
АП
8
Алекс
АП
14
Иван Альехо
ПВ
20
Альваро Хименес
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
4-2-3-1
1
Жоэль
33
Миранда
2
Манди
4
Руис
33
Монтойя
2
Родригес
18
Гуардадо
24
Руйбаль
10
Фекир
17
Хоакин
19
Санабрия
3-3-3-1
23
Ледесма
3
Фали
18
Мауро
16
Кала
20
Карселен
16
Йонссон
18
Эспино
25
Санчес
29
Малбашич
80
Переа
21
Негредо
24
Руйбаль
16
Лайнес
16
Лайнес
24
Руйбаль
17
Хоакин
37
Тельо
37
Тельо
17
Хоакин
19
Санабрия
80
Морон
80
Морон
19
Санабрия
25
Санчес
20
Искьердо
20
Искьердо
25
Санчес
3
Фали
18
Гарридо
18
Гарридо
3
Фали
80
Переа
8
Алекс
8
Алекс
80
Переа
29
Малбашич
11
Лосано
11
Лосано
29
Малбашич
Остались в запасе
Бетис
Кадис
11
Алекс Морено
ЛЗ
10
Родри
АП
2
Фран Дельгадо
ЦЗ
5
Джеованни Барба
ЦЗ
13
Даниэль Ребольо
ВР
1
Дани Мартин
ВР
7
Борха Иглесиас
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
3
Марк Баро
ЦЗ
6
Хорхе Помбо
АП
14
Иван Альехо
ПВ
29
Карлос Акапо
ПЗ
1
Давид Жиль
ВР
4
Педро Алкала
ЦЗ
14
Янн Бодигер
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Остались в запасе
11
Алекс Морено
ЛЗ
10
Родри
АП
2
Фран Дельгадо
ЦЗ
5
Джеованни Барба
ЦЗ
13
Даниэль Ребольо
ВР
1
Дани Мартин
ВР
7
Борха Иглесиас
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Остались в запасе
3
Марк Баро
ЦЗ
6
Хорхе Помбо
АП
14
Иван Альехо
ПВ
29
Карлос Акапо
ПЗ
1
Давид Жиль
ВР
4
Педро Алкала
ЦЗ
14
Янн Бодигер
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Альваро Сервера
Статистика матча Бетис - Кадис
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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