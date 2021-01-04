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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Кадис
Валенсия - Кадис: обзор матча 04 января 2021
Валенсия
04.01.2021, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 17 тур
1 : 1
Завершен
Кадис
79'
М. Гомес
59'
Э. Лосано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Кадис
89'
Замена
А. Переа
️️️️
Алекс
ГОЛ! 1:1!
М. Гомес
Пас отдал
Х. Луис Гайя
79'
Замена
Р. Собрино
️️️️
Д. Васс
76'
73'
Замена
Ф. Малбашич
️️️️
А. Негредо
73'
Замена
А. Хименес
️️️️
Э. Лосано
69'
Желтая карточка
А. Негредо
Замена
А. Санчес
️️️️
Ю. Муса
64'
Замена
М. Вальехо
️️️️
Д. Черышев
64'
59'
ГОЛ! 0:1!
Э. Лосано
46'
Замена
К. Акапо
️️️️
Х. Искьердо
36'
Желтая карточка
Э. Лосано
Замена
Л. Кан Ин
️️️️
К. Гамейро
26'
Желтая карточка
У. Гильямон
18'
Желтая карточка
Д. Черышев
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
7
Карлос Солер
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
3
Фали
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
20
Хайро Искьердо
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
8
Алекс
АП
11
Энтони Лосано
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Валенсия
35
Унай Эчебаррия
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
5
Гильем Молина
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
11
Алекс Санчес
ЛВ
21
Ману Вальехо
ЛВ
88
Коба Куандреди
ЦП
22
Висенте Эскердо
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
19
Рубен Собрино
ЦФ
Кадис
1
Хуан Флере
ВР
1
Давид Жиль
ВР
3
Марк Баро
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
18
Хон Гарридо
ОП
6
Хосе Мари
ОП
14
Янн Бодигер
ЦП
6
Хорхе Помбо
АП
29
Филип Малбашич
ПВ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Хауме
14
Гайя
4
Дьякаби
14
Корреа
22
Гильямон
10
Васс
7
Солер
90
Черышев
80
Муса
9
Гомес
9
Гамейро
3-3-2-2
23
Ледесма
3
Фали
16
Кала
4
Алкала
20
Карселен
16
Йонссон
18
Эспино
8
Алекс
20
Искьердо
21
Негредо
11
Лосано
80
Муса
11
Санчес
11
Санчес
80
Муса
90
Черышев
21
Вальехо
21
Вальехо
90
Черышев
9
Гамейро
7
Кан Ин
7
Кан Ин
9
Гамейро
10
Васс
19
Собрино
19
Собрино
10
Васс
21
Негредо
29
Малбашич
29
Малбашич
21
Негредо
8
Алекс
80
Переа
80
Переа
8
Алекс
20
Искьердо
29
Акапо
29
Акапо
20
Искьердо
11
Лосано
20
Хименес
20
Хименес
11
Лосано
Остались в запасе
Валенсия
Кадис
5
Гильем Молина
ЦЗ
88
Коба Куандреди
ЦП
35
Унай Эчебаррия
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
22
Висенте Эскердо
ЦП
Главный тренер
Хави Грасия
6
Хорхе Помбо
АП
18
Хон Гарридо
ОП
3
Марк Баро
ЦЗ
1
Хуан Флере
ВР
1
Давид Жиль
ВР
6
Хосе Мари
ОП
14
Янн Бодигер
ЦП
11
Бобби Адеканье
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Остались в запасе
5
Гильем Молина
ЦЗ
88
Коба Куандреди
ЦП
35
Унай Эчебаррия
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
22
Висенте Эскердо
ЦП
Остались в запасе
6
Хорхе Помбо
АП
18
Хон Гарридо
ОП
3
Марк Баро
ЦЗ
1
Хуан Флере
ВР
1
Давид Жиль
ВР
6
Хосе Мари
ОП
14
Янн Бодигер
ЦП
11
Бобби Адеканье
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Главный тренер
Альваро Сервера
Статистика матча Валенсия - Кадис
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Информация о матче
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