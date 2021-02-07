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Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Кадис
Реал Сосьедад - Кадис: обзор матча 07 февраля 2021
Реал Сосьедад
07.02.2021, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 22 тур
4 : 1
Завершен
Кадис
26'
М. Оярсабаль (П)
34'
М. Оярсабаль
54'
А. Исак
59'
А. Исак
65'
Х. Искьердо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Кадис
89'
Желтая карточка
Р. Собрино
Замена
М. Саньян
️️️️
И. Субельдия
83'
Замена
А. Барренечеа
️️️️
М. Оярсабаль
83'
Замена
К. Фернандес Луна
️️️️
А. Исак
74'
65'
ГОЛ! 4:1!
Х. Искьердо
Пас отдал
А. Переа
Замена
Д. Сильва
️️️️
А. Ильярраменди
63'
Замена
М. Меркеланц
️️️️
А. Янузай
63'
61'
Замена
И. Шапоньич
️️️️
А. Негредо
61'
Замена
Л. Эспино
️️️️
Кала
ГОЛ! 4:0!
А. Исак
59'
ГОЛ! 3:0!
А. Исак
Пас отдал
А. Янузай
54'
46'
Замена
Р. Собрино
️️️️
Э. Лосано
46'
Замена
П. Алкала
️️️️
И. Карселен
45'
+3
Красная карточка
М. Мауро
38'
Желтая карточка
Х. Искьердо
ГОЛ! 2:0!
М. Оярсабаль
Пас отдал
М. Мерино
34'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Оярсабаль
26'
17'
Замена
Х. Гарридо
️️️️
Й. Йонссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
23
Микель Мерино
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Маркос Мауро
ЦЗ
3
Фали
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
20
Хайро Искьердо
ЛВ
80
Альберто Переа
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
25
Сальви Санчес
ПВ
11
Энтони Лосано
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Реал Сосьедад
30
Гаиска Айеса
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Порту
ПВ
9
Хон Баутиста
ЦФ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
13
Хуанхо Гарранчо
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
18
Хон Гарридо
ОП
6
Хорхе Помбо
АП
14
Иван Альехо
ПВ
29
Филип Малбашич
ПВ
19
Рубен Собрино
ЦФ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
4-3-2-1
1
Ремиро
18
Монреаль
5
Субельдия
6
Элустондо
2
Горосабель
23
Мерино
14
Ильярраменди
6
Гевара
10
Оярсабаль
24
Янузай
9
Исак
4-1-3-2
23
Ледесма
20
Карселен
3
Фали
16
Кала
18
Мауро
16
Йонссон
25
Санчес
20
Искьердо
80
Переа
21
Негредо
11
Лосано
10
Оярсабаль
7
Барренечеа
7
Барренечеа
10
Оярсабаль
24
Янузай
3
Меркеланц
3
Меркеланц
24
Янузай
5
Субельдия
93
Саньян
93
Саньян
5
Субельдия
14
Ильярраменди
21
Сильва
21
Сильва
14
Ильярраменди
9
Исак
14
Фернандес Луна
14
Фернандес Луна
9
Исак
16
Кала
18
Эспино
18
Эспино
16
Кала
16
Йонссон
18
Гарридо
18
Гарридо
16
Йонссон
20
Карселен
4
Алкала
4
Алкала
20
Карселен
11
Лосано
19
Собрино
19
Собрино
11
Лосано
21
Негредо
8
Шапоньич
8
Шапоньич
21
Негредо
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Кадис
10
Порту
ПВ
3
Айэн Муньос
ЛЗ
30
Гаиска Айеса
ВР
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
36
Мартин Субименди
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
1
Давид Жиль
ВР
13
Хуанхо Гарранчо
ВР
6
Хорхе Помбо
АП
14
Иван Альехо
ПВ
29
Филип Малбашич
ПВ
Главный тренер
Альваро Сервера
Остались в запасе
10
Порту
ПВ
3
Айэн Муньос
ЛЗ
30
Гаиска Айеса
ВР
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
36
Мартин Субименди
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
9
Хон Баутиста
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Жиль
ВР
13
Хуанхо Гарранчо
ВР
6
Хорхе Помбо
АП
14
Иван Альехо
ПВ
29
Филип Малбашич
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Альваро Сервера
Статистика матча Реал Сосьедад - Кадис
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
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- : -
26.11.2026
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3 : 2
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Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
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Лига Европы, 4 тур
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1 : 1
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01.11.2026
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Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
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0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
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