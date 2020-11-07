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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Кадис
Атлетико - Кадис: обзор матча 07 ноября 2020
Атлетико
07.11.2020, суббота, 23:00
Испания. Примера, 9 тур
4 : 0
Завершен
Кадис
8'
Ж. Феликс
22'
М. Льоренте
51'
Л. Суарес
90'
Ж. Феликс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Кадис
ГОЛ! 4:0!
Ж. Феликс
Пас отдал
А. Корреа
90'
Желтая карточка
Ж. Кондогбиа
85'
Замена
Ж. Кондогбиа
️️️️
Коке
72'
72'
Замена
Х. Гарридо
️️️️
Й. Йонссон
Замена
Т. Лемар
️️️️
Л. Суарес
71'
Замена
Л. Торрейра
️️️️
Э. Эррера
62'
61'
Замена
Х. Помбо
️️️️
А. Фернандес
61'
Замена
А. Переа
️️️️
Э. Лосано
57'
Желтая карточка
Й. Йонссон
Замена
А. Корреа
️️️️
М. Льоренте
55'
ГОЛ! 3:0!
Л. Суарес
Пас отдал
Ж. Феликс
51'
46'
Замена
Х. Искьердо
️️️️
Л. Эспино
46'
Замена
П. Алкала
️️️️
К. Акапо
ГОЛ! 2:0!
М. Льоренте
22'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Феликс
Пас отдал
М. Льоренте
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Коке
ЦП
79
Жоау Феликс
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
3
Фали
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
8
Алекс
АП
25
Сальви Санчес
ПВ
11
Энтони Лосано
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
6
Ренан Лоди
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
2
Рикард Санчес
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
11
Херман Валера
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
18
Маркос Мауро
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
20
Хайро Искьердо
ЛВ
80
Альберто Переа
ЛВ
18
Хон Гарридо
ОП
14
Янн Бодигер
ЦП
6
Хорхе Помбо
АП
14
Иван Альехо
ПВ
29
Филип Малбашич
ПВ
20
Альваро Хименес
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
4-4-2
13
Облак
15
Савич
20
Хименес
22
Эрмосо
2
Триппьер
14
Льоренте
8
Ньигес
6
Коке
16
Эррера
9
Суарес
79
Феликс
4-1-1-2-2
23
Ледесма
29
Акапо
3
Фали
16
Кала
18
Эспино
16
Йонссон
17
Фернандес
25
Санчес
8
Алекс
21
Негредо
11
Лосано
9
Суарес
18
Лемар
18
Лемар
9
Суарес
16
Эррера
34
Торрейра
34
Торрейра
16
Эррера
6
Коке
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
6
Коке
14
Льоренте
10
Корреа
10
Корреа
14
Льоренте
16
Йонссон
18
Гарридо
18
Гарридо
16
Йонссон
18
Эспино
20
Искьердо
20
Искьердо
18
Эспино
17
Фернандес
6
Помбо
6
Помбо
17
Фернандес
11
Лосано
80
Переа
80
Переа
11
Лосано
29
Акапо
4
Алкала
4
Алкала
29
Акапо
Остались в запасе
Атлетико
Кадис
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
13
Иво Грбич
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
2
Рикард Санчес
ЦЗ
11
Херман Валера
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
18
Маркос Мауро
ЦЗ
14
Иван Альехо
ПВ
29
Филип Малбашич
ПВ
1
Давид Жиль
ВР
14
Янн Бодигер
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Остались в запасе
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
13
Иво Грбич
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
2
Рикард Санчес
ЦЗ
11
Херман Валера
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Остались в запасе
18
Маркос Мауро
ЦЗ
14
Иван Альехо
ПВ
29
Филип Малбашич
ПВ
1
Давид Жиль
ВР
14
Янн Бодигер
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Альваро Сервера
Статистика матча Атлетико - Кадис
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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