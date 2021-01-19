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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Кадис - Леванте
Кадис - Леванте: обзор матча 19 января 2021
Кадис
19.01.2021, вторник, 21:00
Испания. Примера, 19 тур
2 : 2
Завершен
Леванте
4'
А. Переа
28'
Кала
8'
Р. Марти
11'
Р. Марти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кадис - Леванте
88'
Замена
Сон
️️️️
Х. де Фрутос
88'
Замена
Р. Рочина
️️️️
С. Леон
Замена
Я. Бодигер
️️️️
Й. Йонссон
87'
Замена
А. Хименес
️️️️
Э. Лосано
87'
Желтая карточка
П. Алкала
85'
Желтая карточка
Кала
80'
Желтая карточка
Э. Лосано
78'
Замена
И. Альехо
️️️️
А. Негредо
75'
71'
Замена
Д. Гомес
️️️️
Р. Марти
Замена
С. Санчес
️️️️
А. Переа
68'
66'
Замена
Р. Везо
️️️️
С. Поштиго
66'
Замена
Г. Мелеро
️️️️
М. Мальса
64'
Желтая карточка
О. Дуарте
ГОЛ! 2:2!
Кала
Пас отдал
Алекс
28'
11'
ГОЛ! 1:2!
Р. Марти
Пас отдал
К. Клер
8'
ГОЛ! 1:1!
Р. Марти
Пас отдал
Х. де Фрутос
ГОЛ! 1:0!
А. Переа
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
16
Кала
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
20
Хайро Искьердо
ЛВ
18
Хон Гарридо
ОП
16
Йенс Йонссон
ОП
8
Алекс
АП
21
Альваро Негредо
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Леванте
13
Айтор
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
3
Марк Баро
ЦЗ
15
Момо Мбайе
ЦЗ
28
Сатердей Эримуя
ЦЗ
14
Янн Бодигер
ЦП
6
Хорхе Помбо
АП
14
Иван Альехо
ПВ
29
Филип Малбашич
ПВ
25
Сальви Санчес
ПВ
23
Нано Меса
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
Леванте
25
Дани Карденас
ВР
1
Коке Вегас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
23
Коке
ПЗ
16
Гонсало Мелеро
ЦП
8
Георгий Кочорашвили
ЦП
10
Энис Барди
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
16
Рубен Рочина
ПВ
99
Дани Гомес
ЦФ
3-2-3-2
23
Ледесма
16
Кала
4
Алкала
20
Карселен
18
Гарридо
16
Йонссон
20
Искьердо
8
Алекс
80
Переа
11
Лосано
21
Негредо
3-3-1-3
13
Айтор
22
Радойя
6
Дуарте
21
Поштиго
21
Мирамон
11
Мальса
18
Клер
19
де Фрутос
25
Моралес
9
Марти
11
Леон
21
Негредо
14
Альехо
14
Альехо
21
Негредо
80
Переа
25
Санчес
25
Санчес
80
Переа
16
Йонссон
14
Бодигер
14
Бодигер
16
Йонссон
11
Лосано
20
Хименес
20
Хименес
11
Лосано
9
Марти
99
Гомес
99
Гомес
9
Марти
19
де Фрутос
17
Сон
17
Сон
19
де Фрутос
21
Поштиго
21
Рубен Везо
21
Рубен Везо
21
Поштиго
11
Мальса
16
Мелеро
16
Мелеро
11
Мальса
11
Леон
16
Рочина
16
Рочина
11
Леон
Остались в запасе
Кадис
Леванте
6
Хорхе Помбо
АП
1
Давид Жиль
ВР
3
Марк Баро
ЦЗ
15
Момо Мбайе
ЦЗ
28
Сатердей Эримуя
ЦЗ
29
Филип Малбашич
ПВ
23
Нано Меса
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
19
Эдгар Севикян
ПВ
10
Энис Барди
АП
25
Дани Карденас
ВР
1
Коке Вегас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
23
Коке
ПЗ
8
Георгий Кочорашвили
ЦП
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Остались в запасе
6
Хорхе Помбо
АП
1
Давид Жиль
ВР
3
Марк Баро
ЦЗ
15
Момо Мбайе
ЦЗ
28
Сатердей Эримуя
ЦЗ
29
Филип Малбашич
ПВ
23
Нано Меса
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
Остались в запасе
19
Эдгар Севикян
ПВ
10
Энис Барди
АП
25
Дани Карденас
ВР
1
Коке Вегас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
23
Коке
ПЗ
8
Георгий Кочорашвили
ЦП
Главный тренер
Альваро Сервера
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Статистика матча Кадис - Леванте
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
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