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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Кадис - Бетис
Кадис - Бетис: обзор матча 28 февраля 2021
Кадис
28.02.2021, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 25 тур
0 : 1
Завершен
Бетис
84'
Хуанми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кадис - Бетис
84'
ГОЛ! 0:1!
Хуанми
Пас отдал
Эмерсон
Замена
Х. Искьердо
️️️️
С. Санчес
82'
Замена
И. Альехо
️️️️
А. Переа
82'
81'
Замена
Родри
️️️️
А. Гуардадо
Желтая карточка
Л. Эспино
80'
Замена
Кала
️️️️
Фали
79'
72'
Замена
К. Тельо
️️️️
Л. Морон
Замена
Х. Мари
️️️️
Х. Гарридо
70'
Замена
И. Шапоньич
️️️️
А. Негредо
70'
61'
Желтая карточка
Хуанми
60'
Замена
Хоакин
️️️️
А. Руйбаль
60'
Замена
Хуанми
️️️️
Д. Лайнес
57'
Желтая карточка
Д. Лайнес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
3
Фали
ЦЗ
18
Маркос Мауро
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
18
Хон Гарридо
ОП
8
Алекс
АП
25
Сальви Санчес
ПВ
19
Рубен Собрино
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Бетис
1
Жоэль
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
2
Гидо Родригес
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
16
Диего Лайнес
ПВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
4
Алекс Мартин
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
20
Хайро Искьердо
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
6
Хосе Мари
ОП
6
Хорхе Помбо
АП
14
Иван Альехо
ПВ
29
Филип Малбашич
ПВ
11
Энтони Лосано
ЦФ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Бетис
13
Даниэль Ребольо
ВР
1
Клаудио Браво
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
19
Яссин Фекир
ЛВ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
24
Поль Акуоку
ЦП
10
Родри
АП
17
Хоакин
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
4-1-3-2
23
Ледесма
18
Эспино
3
Фали
18
Мауро
20
Карселен
18
Гарридо
80
Переа
8
Алекс
25
Санчес
21
Негредо
19
Собрино
4-2-3-1
1
Жоэль
22
Эмерсон
2
Манди
4
Руис
33
Миранда
2
Родригес
18
Гуардадо
24
Руйбаль
20
Каналес
16
Лайнес
80
Морон
80
Переа
14
Альехо
14
Альехо
80
Переа
25
Санчес
20
Искьердо
20
Искьердо
25
Санчес
3
Фали
16
Кала
16
Кала
3
Фали
18
Гарридо
6
Хосе Мари
6
Хосе Мари
18
Гарридо
21
Негредо
8
Шапоньич
8
Шапоньич
21
Негредо
18
Гуардадо
10
Родри
10
Родри
18
Гуардадо
80
Морон
37
Тельо
37
Тельо
80
Морон
24
Руйбаль
17
Хоакин
17
Хоакин
24
Руйбаль
16
Лайнес
7
Хуанми
7
Хуанми
16
Лайнес
Остались в запасе
Кадис
Бетис
1
Давид Жиль
ВР
4
Алекс Мартин
ЦЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
6
Хорхе Помбо
АП
29
Филип Малбашич
ПВ
4
Педро Алкала
ЦЗ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
13
Даниэль Ребольо
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
19
Яссин Фекир
ЛВ
1
Клаудио Браво
ВР
26
Сидней
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Давид Жиль
ВР
4
Алекс Мартин
ЦЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
6
Хорхе Помбо
АП
29
Филип Малбашич
ПВ
4
Педро Алкала
ЦЗ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Остались в запасе
13
Даниэль Ребольо
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
19
Яссин Фекир
ЛВ
1
Клаудио Браво
ВР
26
Сидней
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
Главный тренер
Альваро Сервера
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Кадис - Бетис
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Стадион:
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