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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Кадис - Валенсия
Кадис - Валенсия: обзор матча 04 апреля 2021
Кадис
04.04.2021, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 29 тур
2 : 1
Завершен
Валенсия
14'
Кала
88'
М. Мауро
19'
К. Гамейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кадис - Валенсия
90'
Замена
П. Кутроне
️️️️
К. Гамейро
90'
Замена
Ю. Муса
️️️️
Т. Корреа
ГОЛ! 2:1!
М. Мауро
Пас отдал
И. Альехо
88'
Замена
Х. Помбо
️️️️
Х. Искьердо
79'
Замена
Ф. Малбашич
️️️️
А. Негредо
73'
73'
Замена
Д. Черышев
️️️️
А. Санчес
73'
Замена
М. Вальехо
️️️️
Д. Васс
Замена
И. Альехо
️️️️
А. Переа
62'
49'
Желтая карточка
Г. Паулиста
Замена
М. Мауро
️️️️
Кала
46'
30'
Желтая карточка
М. Дьякаби
30'
Замена
У. Гильямон
️️️️
М. Дьякаби
Желтая карточка
Кала
26'
Желтая карточка
С. Санчес
23'
19'
ГОЛ! 1:1!
К. Гамейро
Пас отдал
Г. Гедеш
ГОЛ! 1:0!
Кала
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
3
Фали
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
20
Хайро Искьердо
ЛВ
6
Хосе Мари
ОП
16
Йенс Йонссон
ОП
25
Сальви Санчес
ПВ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
11
Алекс Санчес
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
7
Карлос Солер
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Кадис
1
Хуан Флере
ВР
1
Давид Жиль
ВР
18
Маркос Мауро
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
18
Хон Гарридо
ОП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
6
Хорхе Помбо
АП
29
Филип Малбашич
ПВ
14
Иван Альехо
ПВ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Ферру
ЦЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
90
Денис Черышев
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
28
Кристиан Олива
ОП
7
Ли Кан Ин
АП
80
Юнус Муса
ПВ
23
Джейсон
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
4-2-3-1
23
Ледесма
18
Эспино
3
Фали
16
Кала
20
Карселен
6
Хосе Мари
16
Йонссон
20
Искьердо
80
Переа
25
Санчес
21
Негредо
4-1-2-2-1
1
Хауме
14
Корреа
3
Паулиста
4
Дьякаби
14
Гайя
10
Рачич
10
Васс
7
Солер
11
Гедеш
11
Санчес
9
Гамейро
16
Кала
18
Мауро
18
Мауро
16
Кала
20
Искьердо
6
Помбо
6
Помбо
20
Искьердо
21
Негредо
29
Малбашич
29
Малбашич
21
Негредо
80
Переа
14
Альехо
14
Альехо
80
Переа
10
Васс
21
Вальехо
21
Вальехо
10
Васс
4
Дьякаби
22
Гильямон
22
Гильямон
4
Дьякаби
11
Санчес
90
Черышев
90
Черышев
11
Санчес
14
Корреа
80
Муса
80
Муса
14
Корреа
9
Гамейро
10
Кутроне
10
Кутроне
9
Гамейро
Остались в запасе
Кадис
Валенсия
1
Хуан Флере
ВР
1
Давид Жиль
ВР
4
Педро Алкала
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
18
Хон Гарридо
ОП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
13
Кристиан Риверо
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Ферру
ЦЗ
28
Кристиан Олива
ОП
7
Ли Кан Ин
АП
23
Джейсон
ПВ
Главный тренер
Хави Грасия
Остались в запасе
1
Хуан Флере
ВР
1
Давид Жиль
ВР
4
Педро Алкала
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
18
Хон Гарридо
ОП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Ферру
ЦЗ
28
Кристиан Олива
ОП
7
Ли Кан Ин
АП
23
Джейсон
ПВ
Главный тренер
Альваро Сервера
Главный тренер
Хави Грасия
Статистика матча Кадис - Валенсия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
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