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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Кадис
Осасуна - Кадис: обзор матча 11 мая 2021
Осасуна
11.05.2021, вторник, 20:00
Испания. Примера, 36 тур
3 : 2
Завершен
Кадис
38'
А. Будимир
75'
А. Будимир
86'
Р. Торрес (П)
49'
И. Шапоньич (П)
90+1'
А. Переа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Кадис
90'
+1
ГОЛ! 3:2!
А. Переа
86'
Желтая карточка
И. Карселен
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Р. Торрес
86'
77'
Замена
А. Негредо
️️️️
Р. Собрино
77'
Замена
Х. Помбо
️️️️
Х. Гарридо
ГОЛ! 2:1!
А. Будимир
Пас отдал
Джони
75'
Замена
Джони
️️️️
Р. Гарсия
71'
69'
Замена
Х. Искьердо
️️️️
И. Шапоньич
Желтая карточка
И. Видаль
66'
Замена
Х. Монкайола
️️️️
Х. Мартинес
64'
Замена
Э. Гальего
️️️️
Л. Авила
64'
Замена
Р. Торрес
️️️️
Ойер
64'
49'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
И. Шапоньич
Желтая карточка
Д. Гарсия
47'
ГОЛ! 1:0!
А. Будимир
Пас отдал
М. Санчес
38'
27'
Желтая карточка
Л. Эспино
20'
Замена
А. Переа
️️️️
К. Акапо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Хуан Перес
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
6
Ойер
ОП
24
Хави Мартинес
АП
6
Луис Авила
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
18
Маркос Мауро
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
18
Хон Гарридо
ОП
29
Карлос Акапо
ПВ
11
Энтони Лосано
ЦФ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
24
Джони
ЛВ
7
Хон Монкайола
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
20
Адриан
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
Кадис
1
Хуан Флере
ВР
23
Херемьяс Ледесма
ВР
4
Алекс Мартин
ЦЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
20
Хайро Искьердо
ЛВ
17
Аугусто Фернандес
ЦП
6
Хорхе Помбо
АП
29
Филип Малбашич
ПВ
21
Альваро Негредо
ЦФ
4-2-2-2
1
Перес
23
Санчес
15
Гарсия
5
Гарсия
22
Видаль
6
Торро
6
Ойер
14
Гарсия
24
Мартинес
17
Будимир
6
Авила
4-2-1-3
1
Жиль
20
Карселен
4
Алкала
18
Мауро
18
Эспино
16
Йонссон
18
Гарридо
29
Акапо
19
Собрино
8
Шапоньич
11
Лосано
24
Мартинес
7
Монкайола
7
Монкайола
24
Мартинес
6
Ойер
10
Торрес
10
Торрес
6
Ойер
14
Гарсия
24
Джони
24
Джони
14
Гарсия
6
Авила
18
Гальего
18
Гальего
6
Авила
18
Гарридо
6
Помбо
6
Помбо
18
Гарридо
29
Акапо
80
Переа
80
Переа
29
Акапо
8
Шапоньич
20
Искьердо
20
Искьердо
8
Шапоньич
19
Собрино
21
Негредо
21
Негредо
19
Собрино
Остались в запасе
Осасуна
Кадис
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
21
Иньиго Перес
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
1
Хуан Флере
ВР
4
Алекс Мартин
ЦЗ
23
Херемьяс Ледесма
ВР
17
Аугусто Фернандес
ЦП
29
Филип Малбашич
ПВ
Главный тренер
Альваро Сервера
Остались в запасе
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
21
Иньиго Перес
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
20
Адриан
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Флере
ВР
4
Алекс Мартин
ЦЗ
23
Херемьяс Ледесма
ВР
17
Аугусто Фернандес
ЦП
29
Филип Малбашич
ПВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Альваро Сервера
Статистика матча Осасуна - Кадис
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Информация о матче
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