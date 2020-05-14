Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Muhammed Emin Sarikaya - статистика

#25 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Йени Малатьяспор
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 32 тур
Йени Малатьяспор
0 : 1
10.04.2022
Гиресунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 31 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 0
04.04.2022
Йени Малатьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 30 тур
Йени Малатьяспор
0 : 2
19.03.2022
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 29 тур
Алтай
1 : 0
12.03.2022
Йени Малатьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 28 тур
Йени Малатьяспор
1 : 0
04.03.2022
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 27 тур
Хатайспор
5 : 2
27.02.2022
Йени Малатьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 22 тур
Газиантеп
0 : 0
23.02.2022
Йени Малатьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 26 тур
Йени Малатьяспор
1 : 2
19.02.2022
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 25 тур
Сивасспор
2 : 1
13.02.2022
Йени Малатьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 24 тур
Карагюмрюк
1 : 0
05.02.2022
Йени Малатьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 23 тур
Йени Малатьяспор
1 : 1
22.01.2022
Бешикташ
Был в запасе
Турция. Суперлига, 21 тур
Йени Малатьяспор
1 : 2
14.01.2022
Гезтепе
Был в запасе
Турция. Суперлига, 20 тур
Трабзонспор
1 : 0
07.01.2022
Йени Малатьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 19 тур
Фенербахче
2 : 0
26.12.2021
Йени Малатьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 18 тур
Йени Малатьяспор
2 : 2
23.12.2021
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 17 тур
Ризеспор
1 : 0
19.12.2021
Йени Малатьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 16 тур
Йени Малатьяспор
2 : 6
12.12.2021
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 15 тур
Коньяспор
0 : 0
06.12.2021
Йени Малатьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 14 тур
Йени Малатьяспор
0 : 0
28.11.2021
Галатасарай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гиресунспор
1 : 0
20.11.2021
Йени Малатьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 12 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
06.11.2021
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Турция. Суперлига, 10 тур
Йени Малатьяспор
2 : 1
22.10.2021
Алтай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 8 тур
Йени Малатьяспор
0 : 2
03.10.2021
Хатайспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 7 тур
Антальяспор
1 : 0
25.09.2021
Йени Малатьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 6 тур
Йени Малатьяспор
0 : 1
21.09.2021
Сивасспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 5 тур
Йени Малатьяспор
3 : 4
17.09.2021
Карагюмрюк
1' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Бешикташ
3 : 0
11.09.2021
Йени Малатьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 3 тур
Йени Малатьяспор
2 : 0
28.08.2021
Газиантеп
Был в запасе
Главные новости
Шалимов определил единственное преимущество нового тренера «Ростова» над уволенным Альбой
19:07
Тедеев назвал команду, которая по игре ближе всех к чемпионству в РПЛ
18:45
1
Марк Гонсалес рассказал, как отличал братьев Березуцких
18:39
30-летний Головин объяснил, почему до сих пор не женат
18:18
1
Основной защитник «Спартака» травмировался в сборной
18:13
4
Заявление «Локомотива» о будущем Галактионова
17:59
1
«Ростов» не выплатил игрокам долги по зарплате
17:52
ВидеоТренер Португалии признался, что беззастенчиво обманул Роналду
17:31
Новая информация об уходе Галактионова из «Локомотива»
17:17
4
Стало известно, почему Роналдиньо пропустил прощальный матч Вагнера Лава
16:50
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+