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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Йени Малатьяспор - Адана Демирспор
Йени Малатьяспор - Адана Демирспор: обзор матча 04 марта 2022
Йени Малатьяспор
04.03.2022, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 28 тур
1 : 0
Завершен
Адана Демирспор
77'
М. Шуиар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Йени Малатьяспор - Адана Демирспор
Замена
P. Awuku Gameli
️️️️
B. Ãagiran
90'
+5
Замена
Б. Башдаш
️️️️
Н. Дико
88'
84'
Замена
Б. Ассомбалонга
️️️️
Б. Стамбули
ГОЛ! 1:0!
М. Шуиар
Пас отдал
Б. Тетти
77'
73'
Замена
Д. Акинтола
️️️️
Ю. Акгюн
Замена
Б. Тетти
️️️️
Й. Ншимиримана
69'
Желтая карточка
К. Хафез
63'
61'
Замена
Д. Джокович
️️️️
Б. Бьярнасон
61'
Замена
Ю. Бельханда
️️️️
Г. Инлер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йени Малатьяспор
25
Эртак Эзбир
ВР
37
Гастон Кампи
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
77
Bugra Ãagiran
ЦФ
19
Мустафа Эскихеллак
ЦФ
66
Йоспин Ншимиримана
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Адана Демирспор
49
Арьянет Мурич
ВР
5
Тайип Санук
ЦЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
26
Кан Канак
ЦЗ
8
Матиас Варгас
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
22
Йонас Свенссон
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Самет Айбаба
Йени Малатьяспор
99
Ahmet Eyüp Türkaslan
ВР
3
Philip Awuku Gameli
ЦЗ
8
Atakan Ayna
ЦП
77
Mert Miraç Altıntaş
ЦП
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
28
Барыш Башдаш
ЦФ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
19
Haqi Osman
ЦФ
70
Ersan Yasa
ЦФ
Адана Демирспор
35
Ферхат Каплан
ВР
15
Симон Дели
ЦЗ
5
Хадим Рассул
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
20
Юнес Бельханда
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
8
Sinan Kurt
ЦП
50
Эрхун Эзтюмер
ЦП
8
Давид Акинтола
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
4-1-1-4
25
Эзбир
37
Кампи
4
Хаддади
15
Хафез
2
Зеффан
14
Окечукву
8
Шуиар
77
12
Дико
66
Ншимиримана
19
Эскихеллак
3-1-3-1-2
49
Мурич
5
Санук
4
Акайдын
26
Канак
21
Стамбули
22
Свенссон
8
Бьярнасон
88
Инлер
8
Варгас
45
Балотелли
11
Акгюн
77
3
3
77
12
Дико
28
Башдаш
28
Башдаш
12
Дико
66
Ншимиримана
30
Тетти
30
Тетти
66
Ншимиримана
88
Инлер
20
Бельханда
20
Бельханда
88
Инлер
8
Бьярнасон
88
Джокович
88
Джокович
8
Бьярнасон
11
Акгюн
8
Акинтола
8
Акинтола
11
Акгюн
21
Стамбули
27
Ассомбалонга
27
Ассомбалонга
21
Стамбули
Остались в запасе
Йени Малатьяспор
Адана Демирспор
99
Ahmet Eyüp Türkaslan
ВР
8
Atakan Ayna
ЦП
77
Mert Miraç Altıntaş
ЦП
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
19
Haqi Osman
ЦФ
70
Ersan Yasa
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
35
Ферхат Каплан
ВР
15
Симон Дели
ЦЗ
5
Хадим Рассул
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
8
Sinan Kurt
ЦП
50
Эрхун Эзтюмер
ЦП
Главный тренер
Самет Айбаба
Остались в запасе
99
Ahmet Eyüp Türkaslan
ВР
8
Atakan Ayna
ЦП
77
Mert Miraç Altıntaş
ЦП
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
19
Haqi Osman
ЦФ
70
Ersan Yasa
ЦФ
Остались в запасе
35
Ферхат Каплан
ВР
15
Симон Дели
ЦЗ
5
Хадим Рассул
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
8
Sinan Kurt
ЦП
50
Эрхун Эзтюмер
ЦП
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Главный тренер
Самет Айбаба
Статистика матча Йени Малатьяспор - Адана Демирспор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Йени Адана Стадюму
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